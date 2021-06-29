國安法一年：五港人一移民  各國推「救生艇」供落腳

（德國之聲中文網）《國安法》下，香港多名民主派人士及抗爭者被迫踏上流亡路，而擔心政局的港人家庭也紛紛移民。從近日很多影片及圖片可見，香港國際機場離境大堂在疫情下仍然人潮洶湧，往英國航班的登記櫃位更是大排長龍。

根據香港民意研究所今年3月發布的民調報告，有21%的受訪者表示計劃永久離開香港，即每五名香港人就有一人想移民。若按香港總人口750萬計算，可能移民的人數將超過150萬。

德國之聲整理各國推出的「救生艇」計劃細節，目前以英國和加拿大最歡迎港人移民，澳洲次之，美國丶德國則打開庇護大門，至於台灣就因為「中國因素」的影響，移民門檻近期不斷提高。

英國：520萬人可申BNO簽證

英國針對英國國民海外護照（BNO）持有人推出「5+1」簽證計劃，今年1月31日起生效。BNO港人可攜帶家眷前往英國生活丶讀書或工作5年，之後可申請永久居留權，再住一年後可入籍英國。

英國政府今年5月表示，至今收到來自香港的居留簽證申請數量已達3.4萬份，遠超過來自歐盟的申請件數；這些案件當中，有2萬宗為主申請人個案，1.4萬宗為受養人個案。

當局早前估計符合資格的港人達290萬，加上直系親屬人數達520萬人，料未來5年將有25至32萬BNO港人移民英國。美國銀行預計，港人移居英國會在2021年引發360億美元的資本外流。

面對大規模移民潮，英國房屋社區及地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities & Local Government, MHCLG）在4月宣布撥款4,300萬英鎊助BNO港人融入社會，包括在全國設立12個「迎新中心」，協助港人解決房屋丶教育及就業問題；另撥款地方議會和民間組織，為新移居人士提供額外支援如申請房屋津貼丶學習英文等；也會向學校提供資源及教材，教育英國和香港的歷史淵源等。

「5+1」計劃原本規定BNO簽證持有人不能獲得公共財政資助，但當局近期放寬政策，若BNO港人赤貧或面對赤貧威脅，可申請社會房屋及無家者支援服務，政府估計會有2,400至1.5萬名BNO申請人受惠。

除了BNO計劃，英國亦向流亡港人提供政治庇護，包括在反送中運動期間遭中方拘押的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，以及因《國安法》被香港警方通緝的香港眾志創黨主席羅冠聰。

加拿大：讀書或工作滿一年送永居

加拿大去年11月因應國安法宣布「救生艇」計劃，只要持有BNO或特區護照，並在過去5年內在加拿大的大專院校或海外同級院校畢業，便可申請，不設年齡限制。

今年6月，當局進一步放寬措施，首類申請者須於過去3年，在加拿大認可的大學或大專院校，考獲學位丶文憑或研究生證書，並在修讀課程時不少於一半時間身處加拿大。第二類申請者則需要於過去3年，在加拿大全職工作至少一年，或擁有最少1,560小時兼職工作經驗。

這被指是加拿大給予港人史上最簡單的移民方案，甚至比英國的「5+1」BNO計劃更寬松。加拿大政府表明，加拿大與香港關系深厚，希望「在現時這個艱難時刻繼續與香港人站在一起」。

兩類申請人均須持有BNO或特區護照，以及加拿大臨時居留簽證，並要符合當地特定語言丶教育丶工作和資格要求。新措施將於6月1日生效，至2026年8月31日為止，但當局強調有可能隨時取消安排。

庇護方面，2019年至2020年6月，加拿大難民公署至少接獲49名港人申請難民資格。加拿大新香港文化協會今年1月表示，前後已有14名港人獲得加國的政治庇護，正在申請永久居留權。

澳洲：延長港人簽證 庇護批出率100%

澳洲政府去年7月公布多項惠及港人的簽證政策，包括延長香港畢業生或臨時技術簽證5年，以及透過優才和商業創新及投資移民項目吸引香港人才等。

澳洲政府指，接近1萬名身在澳洲持有臨時技術丶畢業或學生簽證的人，將合資格獲得延長簽證。澳洲廣播公司（ABC）2021年2月11日報道，至今有2500名在澳洲的香港人已獲延長簽證。

澳洲SBS廣東話組今年3月報道，在2019年6月的反送中運動爆發後，有270名香港人向澳洲申請政治庇護。

根據澳洲內政部報告，當局在去年12月向不多於5名香港人批出了難民庇護簽證，批出率為100%，是超過10年內首次向港人批出庇護簽證。

美國：重推法案助港人申庇護

2020年國安法實施前後，美國國會議員相繼提出《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）和《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），但前者遭共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）以擔心中國間諜滲透為由反對，後者也因參院議程滿檔而未及通過。

到了今年2月，共和黨參議員魯比奧和民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）牽頭重推《香港避風港法案》，如獲通過，將為參加過和平示威並有充分理由擔心被迫害的香港人，提供申請「第二類優先難民」的權利，且不受難民人數限制。

法案又明定，如因向美國政府提出難民申請，導致公民身分丶國籍或居留權遭撤銷者，將被視為因為政治立場受迫害，獲得難民身分。

香港本土派成員丶前立法會議員梁頌恆，去年12月宣布流亡美國並向當地政府尋求庇護。

德國：至少三港人獲庇護

香港《國安法》實施後，德國並未推出任何救生艇計劃，但當地難民政策較完善，數名港人已循此途徑移居德國。

開創先例的是香港本土派人士黃台仰和李東升，兩人因參與2016年「旺角沖突」被控，2017年赴德國申請政治庇護，隔年獲批，是九七後德國首次向香港人發出政治庇護許可。

2020年10月，一名因參加反送中運動被控暴動罪的香港中文大學女生，在德國申請庇護獲准，取得為期3年的難民身分。她在德國的難民營等待11個月，當局提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本醫療服務，但她透露自己曾因情緒問題而需入院，甚至曾被難民營職員性侵，事後已報警處理。

台灣：防滲透收緊移民門檻

香港人移民台灣，主要是通過留學丶投資丶創業和技術移民等途徑。據台灣移民署統計，2020年赴台灣居留丶定居的港人超過1.2萬人，創下歷年新高，其中獲居留許可的人數按年升近一倍。這更是在當局去年已收緊港人居台許可辦法後的數據。

台灣內政部去年規定，港澳申請人須申報，現時或過往曾在大陸黨政軍或公務機關丶政治性機關「或其於香港丶澳門投資之機構或新聞媒體」工作，有關申請人赴台居留時，都要經內政部移民署丶國安局丶陸委會跨部會聯審。

台灣政府今年進一步收緊港人移民政策，《自由時報》今年4月指當局為防中國滲透，研究新增「長期居留」把關程序，港人至少要在台居留2至5年方能獲發身份證，而非目前的一年。到今年6月，當局在「香港澳門居民申請居留定居申報書」新增欄目，要求申請人填寫是否現時或曾在港丶澳政府部門任職，並宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠港澳政府，並要申報畢業後所有工作經歷，而非過往只需填寫近10年經歷。

留學方面，去年香港有5300人報讀台灣學士課程，按年大增44%。台灣近期放寬港生畢業後留台的規定，包括准延長居留至最長一年，意味著畢業生有一年時間求職。但港生要申請永久居留的門檻還是很高，「評點配額制」要達70分，也要找到公司願意協助處理繁復的手續，並必須在台灣工作滿5年丶且第5年的薪資須達到最低薪資的兩倍，才可申請。

至於流亡抗爭者，《港澳條例》第18條規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，台灣陸委會去年6月18日宣布《香港人道援助關懷行動專案》，​7月1日開始營運台港服務交流辦公室，下設「專案管理」服務。

然而，由於台灣《難民法》延宕16年至今仍未被排入立法院二丶三讀通過，陸委會「專案管理」最多只能向流亡港人提供初期的援助，始終無法給予難民身份，當局最終還是要引導個案回到就學或就業的普通移民路徑。但在沒有身份的情況下入學或求職，個案一般都遇到很多困難。

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