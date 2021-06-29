中共黨慶主打抗疫有成 哪些歷史被遺忘了?

(德國之聲中文網) 中國國家主席習近平周一 (6月28日) 晚間在北京鳥巢體育場領導了一場壯觀的共產黨歷史慶祝活動，其中中國防控新冠病毒疫情有成的內容贏得熱烈掌聲。表演者穿著個人防護服，士兵們戴著口罩，展演出中國「打敗」新冠病毒的過程。

法新社報道，習近平小心翼翼地把在武漢出現的疫情描述成他領導下的黨組織和中國人韌性的勝利。報道內容提到，目前疫情在中國嚴格防控下已經趨緩，中國經濟也正在回升，與其他國家持續滾動的封鎖行動、高死亡率和經濟崩潰形成鮮明對比。

慶祝建黨百年的活動在嚴密的安保下舉行，沒有進行電視直播。奢華的演出，充滿了嚴密編排的共產主義歷史場景，大屏幕上投射出從毛澤東到習近平的主要領導人的獻詞。

表演者們熱情地在空中揮舞著拳頭，翩翩起舞，並以戲劇化的方式講述了黨的大事記，從1921年在上海的一棟房子裡建黨到毛澤東的長征。數以千計的人擠在鳥巢體育場外觀看。

6月29日，習近平將頒發獎章給黨的忠實信徒，預計也將發表講話，強化他領導的黨代表經濟增長和連續性的信息。

黨慶不會出現的歷史

路透社報道，中國國家主席習近平帶領中共政治局成員回到100年前毛澤東和其他12名成員創建中國共產黨的舊址，誦讀誓詞，說要堅持原則，為黨和人民「犧牲一切」。

1921年那個不起眼的上海院子現在已經是一個豪華的紀念館，成為中共在周四慶祝建黨百年的一個焦點。100年後，中共控制著世界上人口最多的國家和第二大經濟體。

紀念館中展示，中共第一次代表大會的地點現在記錄了中國當時在軍閥和帝國主義下的「屈辱」以及黨在20世紀初的「覺醒」，以及在1949年黨在內戰中獲勝後的復興。蔣介石的國民黨政權被流放到台灣。

根據路透社，這樣的紀念活動是一個創造神話的項目，為的是擴大中國在國內外的聲勢，與習近平本月發出要講述更多關於中國的正面故事的呼籲一致，像是一個激動人心的視頻蒙太奇，強調了中國最值得驕傲的成就，包括第一顆原子彈、威望的基礎建設和最近的無人駕駛的火星任務。

但在慶祝的同時，紀念活動也在抹殺造成了數百萬人死亡的黑暗歷史，像是1958到1960年的「大躍進」;1958到1960年的「飢荒」，1966年「文化大革命」 後的十年混亂，以及1989年造成數百甚至數千名民主運動人士死亡的六四天安門事件。法新社提到，包括進來被指控的香港人權倒退也不會放在裡面。

英國布裡斯托爾大學的黨史學家比克斯（Robert Bickers）說：「有很多歷史需要被忘記。在中共100年的歷史中，付出了大量的努力來確保可以有一個商定好可以被拿來慶祝的歷史文本。」

「歷史虛無主義」

長期以來，中共一直希望控制歷史，在習近平領導下加強了這種做法，他帶頭開展了一場反對「歷史虛無主義」的運動，試圖阻絕任何利用過去來質疑黨的領導作用或 「必然性」的行為。

中國社會科學院成立了一個專門的歷史部門，負責宣傳官方的歷史觀。北京今年更設立了一條熱線，供公民向當局舉報歷史虛無主義。

斯坦福大學胡佛研究所的歷史學家蒂弗特（Glenn Tiffert）說，這場運動反映了中共的不安，其根源在於習近平擔心該黨會像蘇聯那樣崩潰。就像1991年被趕下台的蘇聯一樣。

他說:「這似乎是他從一開始就特別關注的一個問題。這是一個更系統、更綜合的方法的一部分，目的是重建黨的權威，並確保它不會走向蘇聯共產黨毀滅的道路。」

根據路透社，盡管習近平努力強調中共百年努力的延續性，但新的紀念館顯示，該中共已經遠離了它的根源。雖然中共將其最初的幾十年描述為馬克思主義思想的勝利，但卻沒有提到理論上的扭曲，才使得中共能夠拋棄毛澤東時代的集體主義 並啟動了市場改革，將其經濟轉變為世界第二大經濟體。

官方的《上海日報》本月發表了一份黨的「事實和數據」清單，裡頭幾乎沒有提到意識形態，只說，黨的使命是 「為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興」。

蒂弗特認為，中國為維系政權， 想掩蓋所有的錯誤行為。「這不再是關於共產主義的信仰，而是關於交差了事。」

(路透社、法新社)

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