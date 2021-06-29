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香港下月起禁英國客機入境 列英國為極高風險地區

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港政府表示，由7月1日起，禁止所有從英國民航客機來港。香港電台
香港政府表示，由7月1日起，禁止所有從英國民航客機來港。香港電台

香港政府宣布，將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由7月1日凌晨零時起，禁止所有從當地來港的民航客機著陸香港，同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾於該地區逗留超過2小時的人登上來港客機，阻止相關人士轉機到港。

據香港電台報導，香港當局表示，近期英國疫情持續反彈，Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，有多宗涉及從英國抵港人士於機場或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，政府日前已公布將英國上調為甚高風險地區A2組指明地區。

香港當局又表示，在過去數天，香港持續發現有從英國帶有變異病毒株的輸入個案，個案數字已觸及相關準則，因此政府會由7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」，並將英國列為A1組指明地區。

英國 香港

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