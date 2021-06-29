國安法持續沖擊香港媒體 記協：白色恐怖無處不在

(德國之聲中文網) 繼香港《蘋果日報》上周被迫停刊與《立場新聞》因應國安法暫時下架大量評論文章後，香港28日再傳網絡媒體winandmac基於安全考量決定撤出香港，以及《852 郵報》決定暫時下架所有之前發布過的影片。

自2010年開始營運的網媒 winandmac 28日發布公告表示，《蘋果日報》被關閉與《立場新聞》做出調整的一系列事件顯示，香港的新聞自由已非大家所熟識的樣子，而他們近年來轉型成綜合媒體後，也常受到不知名的威脅與騷擾，所以在經考慮後，開始撤離香港的手續，目前已完成，資金也已撤離香港。

Winandmac也按香港政府要求，註銷相關商業注冊，並提供海外辦事處的資料。該網媒在公告中表示，雖然已撤離香港，但仍會有自由工作者不定時采訪與報導香港消息，會盡量在剩餘日子為香港發聲。但winandmac也說，目前資金僅可支持兩至三個月的營運，所以創辦人會再想辦法解決眼前的困難。

另外，《852 郵報》的創辦人游清源28日也表示，已把之前發布過的影片全數暫時下架，並向讀者致歉。他形容香港現在的政治氣氛為「黑色暴雨，甚至十號風球」，但他目前仍決定留守香港，希望未來換一種方式延續「香港情懷丶香港精神」。

香港記協：白色恐怖已無處不在

香港記者協會28日針對連日來媒體受到國安法沖擊事件發布聲明，只這些現象反應香港的「白色恐怖」已無處不在，對於有傳媒要把報導及評論下架來保平安，甚至整間機構離開香港來保平安感到極度憂慮。

記協批評，執法機關無清楚解釋執法准則，讓媒體無法安心營運，這樣最終會破壞第四權的監督角色。聲明指出，港府只以唯心論證的「意圖」去解釋媒體工作者的行為是否違法，這樣的處理方式難以讓新聞業信服。

記協重申，言論自由是文明社會一切自由之母，新聞自由亦為言論自由一部分，所以當言論自由一再被侵蝕，香港將再難被稱作文明城市。記協呼籲，在媒體業的艱困時刻，各同業應該團結一致，互相扶持，捍衛免於恐懼的新聞自由。

香港電台繼續推行整治

同日，香港電台的兩個節目《視點 31》與《五夜講場》都面臨被終止的命運。每周二播出的《視點 31》已無出現在29日的節目表中，多家港媒報導稱消息指該節目上周二已播出最後一集。

另外《五夜講場》的嘉賓主持人梁啟智28日在臉書表示，已收到通知說原訂29日到港台錄影節目，現在已不用去了，因為節目要中止。對此，香港電台節目制作人員工會形容，若《五夜講場》被中止的消息屬實，那可能代表香港電台是否已容不下文學丶哲學與歷史有關的學術討論節目，形同是「思想有罪」。

另外，香港電台節目《自由風自由Phone》的主持人區家麟28日在節目中也透露，收到港台通知，周一是他最後一晚主持，他在向觀眾道別時一度哽咽。區家麟接受《香港01》訪問時說，他認為港台終止他主持工作的決定「百分之百是政治判斷」。

他認為是有人不喜歡他在電台以外撰寫的言論文章，並稱港台管理層不能接受他監督政府丶批評施政的文章，並強調他在港台節目中並未將個人意見帶入節目。他感嘆身為公共媒體的香港電台被「一手摧毀」，為該台與香港感到傷感。

(綜合報導)

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