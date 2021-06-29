駐澳門代處長未獲續簽返台 我駐澳門人員剩4名

陸委會向媒體證實，駐澳門辦事處代理處長陳佳鴻也因拒簽「一中承諾書」，未獲澳門政府續簽而於27日返台，澳門辦事處現剩下4名台灣派駐人員。

此前，我駐香港辦事處7名人員已因拒簽「一中承諾書」而被迫返台，目前僅剩經濟部駐港代表倪伯嘉在港。

陸委會表示，陳佳鴻在澳門簽證期滿，但因拒簽「一中承諾書」，澳門政府不予續簽，陳佳鴻因此返台。目前駐澳門辦事處仍有4名派駐人員，他們會堅守崗位，維持駐處運作，為在澳台灣民眾提供服務。政府針對澳門辦事處可能面臨的情況，也已積極準備應處方案，照顧好台灣民眾應有的權益。

據了解，在澳門僅剩的4名派駐人員中，簽證效期最長者可到明年10月底。

陸委會也指出，日前有親中人士至澳門辦事處陳抗，抹黑台灣政府，顯示澳門從官方到民間對台灣的不尊重與不友善，未來形勢也難樂觀。