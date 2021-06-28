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中共中央印發《黨徽黨旗條例》 規定不得添加文字符號

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共中央近日印發了《中國共產黨黨徽黨旗條例》，強調不得在中共黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、汙損、褪色的中共黨徽黨旗。（搜狐網）
中共中央近日印發了《中國共產黨黨徽黨旗條例》，強調不得在中共黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、汙損、褪色的中共黨徽黨旗。（搜狐網）

官媒北京日報28日報導，中共中央近日印發了《中國共產黨黨徽黨旗條例》，《條例》共有24條條文，並已於發布日起實施。條例規定，不得用於商標、授予專利權的外觀設計和商業廣告；不得在中共黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、汙損、褪色的黨徽黨旗。

通知指出，中共黨徽黨旗是中國共產黨的象徵和標誌，維護中共黨徽黨旗的尊嚴，是中共各級黨組織和黨員須履行的政治責任。《條例》是中共歷史上第一部關於黨徽黨旗的基礎法規，是黨徽黨旗製作、使用、管理的基本遵循。

條例規定，中共黨徽黨旗及其圖案不得用於：（一）商標、授予專利權的外觀設計和商業廣告；（二）私人活動；（三）私人場所、個人網絡空間的標識物；（四）個人日常用品、日常生活的陳設布置；（五）其他不適宜的場所、情形和環境。

而且，不得在中共黨徽黨旗上添加任何文字、符號和圖案等，不得使用破損、汙損、褪色的黨徽黨旗，不得製作使用任何不符合本條例所附制法說明的中共黨徽黨旗。不得倒掛、倒插或者以其他有損中共黨徽黨旗尊嚴的方式升掛、使用中共黨徽黨旗。

不得隨意丟棄中共黨徽黨旗。破損、汙損、褪色、標記文字和符號等不符合製作使用規定的中共黨徽黨旗，應當按照規定收回、處置。中共黨內舉行重大慶祝、紀念活動後，按照誰發放、誰負責的原則，由有關單位收回或者妥善處置活動現場使用的中共黨徽黨旗。

中共黨員去世後，經中共黨員組織關係所在單位具有相關審批權限的基層黨委同意，可以在其遺體或者骨灰盒上覆蓋黨旗，但黨旗不得觸及地面，不得隨遺體火化，不得隨骨灰盒掩埋。此外，在網路、出版物等使用中共黨徽黨旗圖案，應當置於顯著位置。

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