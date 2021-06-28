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因應台海危機 陸殲10C載PL-10空對空導彈攻隱形戰機

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍空軍航空兵某旅殲-10C戰機進行飛行訓練。新華社
中共解放軍空軍航空兵某旅殲-10C戰機進行飛行訓練。新華社

面對日益嚴峻的台海局勢、中美關係，備戰打仗成為中共解放軍的演練目標。在最新訓練中，中共解放軍第三代戰鬥機殲-10C罕見同時攜帶三型空空導彈，並與殲-16空中合體，引發關注。PL-10具有很強的反形身戰機能力，主攻隱形戰機。

據新浪軍事6月26日報導，近日，中共解放軍南部戰區航空兵某旅展開一場異型機對抗空戰訓練。據披露，此次訓練，殲-10C和殲-16這兩型共軍最先進的第三代戰機再度合體，前者更是罕見同時攜帶PL-10、PL-12和PL-15三型空空導彈。

資料顯示，殲-10C戰機是中國大陸自主研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝先進航電系統及多型先進機載武器，具備中近距制空和對地面、海面目標精確打擊能力。

殲-16戰機是中共自主研發的一款雙座、中型多用途戰鬥機。它既可完成制空作戰任務，也能實施對地、對海打擊，是中共空軍向攻防兼備轉型的重要裝備之一。

據報道披露，此次訓練殲-10C和殲-16合體，採取異型機對抗的模式訓練。報道稱，這種對抗模式更貼近實戰，具有極強的實戰意義。

除此之外，殲-10C在訓練中，同時攜帶PL-10、PL-12和PL-15三型空對空導彈，報導指這種「兩中+兩近」的空優掛載組合非常罕見。其中，PL-10是共軍目前最先進的格鬥彈，PL-12和PL-15屬於共軍先進水平的攔截彈。

據PL-10總設計師介紹，採用紅外成像制導的PL-10具有很強的反隱形戰機能力，由於使用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是目前最先進的隱形戰機也難逃該彈的鎖定。

PL-12是中國大陸首款自行研製的攔截彈，具備超視距空戰和多目標打擊能力。PL-15的公開數據非常有限。普遍認為，PL-15擁有射程優勢，採用彈載雙向數據鏈，抗干擾能力強，還有利於多機協同配合攻擊。

在中美關係、台海局勢愈發緊張之下，中共解放軍更加密集展開軍事部署和演習，針對複雜的國際形勢，中共國防部曾明確表態稱，「天下並不太平，國防必須強大」。

戰機 中共 解放軍

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