中共建黨紀念日為什麼是七月一日？

（德國之聲中文網）1921年7月，中國共產黨在上海宣告成立。中共溯源歷史，這當然是個需要慶祝的日子，可是，一直到1938年5月，即中共已經建黨17周年了，在延安已經成為中共領袖的毛澤東才想起來，這個在不斷壯大的黨，到了該慶祝自己節日的時候了。

這年的5月26日至6月3日，毛澤東在延安抗日戰爭研究會發表講演。這就是中共歷史上的名篇《論持久戰》。準備這篇講演時，毛澤東“為了使每個共產黨員在抗日戰爭中能夠盡其更好和更大的努力”，擬宣布從這一年開始，隆重紀念黨的生日。

中共一大的召開，是在極為秘密的情況下進行的，延安沒有留下文獻；何況又過了17年，毛澤東想不起來大會召開的具體時間。他與同在延安的一大代表董必武核實，董也不記得了。兩人都記得的是，開會在一個炎熱的夏天。為此，兩人商量：“這樣吧，就用7月的第一天作為紀念日。”於是，就有了《論持久戰》的這句話：“今年七月一日，是中國共產黨建立十七周年紀念日。”

1941年6月，中共中央發出了《關於中國共產黨誕生二十周年抗日四周年紀念指示》。指示說：“今年七一是中共產生的二十周年，七七是中國抗日戰爭的四周年，各抗日根據地應分別召集會議，採取各種辦法，舉行紀念，並在各種刊物出特刊或特輯。”把7月1 日作為中共建黨日，正式列入中共中央文件。

這一年的7月1 日，延安的《解放日報》和重慶的《新華日報》同時發表關於紀念中國共產黨誕生20年的社論。《解放日報》用一個整版的篇幅，編輯了《中國共產黨二十周年紀念特刊》。在此前後，《解放日報》大量報導了延安各機關團體紀念建黨20周年的活動。此後，7月1日這個本來是一個平常的日子，就被歷史賦予了新的意義，一直延續到今天。

歷史文獻記錄

可是，中共一大到底是哪一天召開的？是中共領袖關心的問題，也是歷史學家需要研究的問題。

1950年9月，時任中共中央辦公廳主任的楊尚昆前往莫斯科，請求蘇共交還一批共產國際文件中有關中共的檔案。1957年，蘇共中央把共產國際中共代表團的檔案移交給中共。在這部分檔案第九卷中，有三件俄文本關於中國共產黨第一次代表大會的文件，即《中國共產黨第一個綱領》、《中國共產黨第一個決議》和《中國共產黨第一次代表大會》。

1958年，中央檔案館把關於“一大”的三份俄文文件譯成中文，分別刊登在中共中央辦公廳秘書局編輯的《黨史資料匯報》第六號和第十號上，供領導審查。1959年8月5日，中央檔案館又將這些文件送董必武審閱。9月5日，董必武給中央檔案館復信認為，這些文件確是中共一大文件。

在這些文件中，《中國共產黨第一次代表大會》記載了中共一大召開的時間：“代表大會預定6月20日召開，……各地代表直到7月23日才全部到達上海，於是代表大會開幕了”。這是有文獻記載的中共建黨日：1921年7月23日。

將錯就錯？

對於這個日子，董必武在復信中說：“究竟是二十三，還是哪一天，也不肯定，我黨已定‘七月一日’為黨第一次代表大會開幕日期，我想不變也可以。”

顯然，在董必武看來，既然中共已經確定“七月一日”為建黨日，是23日還是哪一天，就沒有啥意義了。這個意見，應該代表了中共中央的意見。因此，這份文獻記載也就不再有人提起了。

1981年7月1日，中共建黨60周年，一個甲子了，是值得慶賀的大日子；更何況，此時正值改革開放初期，需要以這個紀念日來振奮全黨的精神！因此，從1980年起，中共中央就開始籌備了。

此時，主其事者是主管中共中央的宣傳工作的胡喬木。他想起了已經封存在中央檔案館的那批俄文的中共一大文件。在他的指示下，中央檔案館編輯了一本《中共第一次代表大會檔案資料》，在內部傳閱。7月23日為中共建黨日，第一次被外界所知，也成為歷史學界討論的話題。黨史學界經過嚴格認真的反復考證確認：文獻記載的1921年7月23 日就是中共一大召開的時間。

對此，胡喬木曾有一個意見：既然歷史文獻記載確鑿，應該在中共建黨60周年慶祝活動時，把建黨日改在7月23日。但是，他的這一意見並沒有得到中共高層的贊同。中共中央仍按照慣例，把7月1日作為建黨紀念日。

徐慶全為中國當代史學者，前資深媒體人。

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