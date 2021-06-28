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香港多團體提舉辦七一遊行 遭警方反對

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港警方表示，新冠病毒疫情具高度傳染性，有關活動會增加參與者及其他市民感染病毒風險。香港電台
香港警方表示，新冠病毒疫情具高度傳染性，有關活動會增加參與者及其他市民感染病毒風險。香港電台

香港天水連線、守護大嶼聯盟及社民連提出舉辦七一遊行，警方表示，有需要為維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由，並考慮了防疫因素，發出反對通知書，有關團體已表明會上訴。

據香港電台報導，團體提出，七一當日早上9時至下午3時由維園舉行集會，下午3時由維園出發遊行到政總，訴求包括捍衛民間社會發聲權利、抵抗政治打壓，以及要求釋放政治犯。

警方在信中表示，新冠病毒疫情具高度傳染性，現時香港的應變級別仍為「緊急」的最高級別，而公眾集會及公眾遊行屬人多聚集的高危活動，有理由相信舉行有關活動會增加參與者及其他市民感染病毒風險，對公眾的生命與健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利。在現行法例下，除非獲得豁免或准許，任何人不得在任何公眾地方進行多於4人的群組聚集。

警方又指，雖然日前曾與主辦團體商討安排，但警方合理地相信，即使施加相關條件，亦無助於維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由的目標，因此反對有關集會舉行。

香港 疫情

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