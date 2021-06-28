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六四事件 中共依舊定性為「反革命暴亂」
中共建黨百年大慶在即，在推出新版中共黨史後，官方又出版中共百年大事記讀本。在百年大事記中，中共並未避諱大躍進、文革，甚至是六四事件等敏感事件。對六四事件，中共依舊定性為「反革命暴亂」。
綜合陸媒報導，由中共中央黨史和文獻研究院編寫的「中國共產黨一百年大事記（1921年7月-2021年6月）」全文約10萬字，新華社刊出全文，近日並將出版單行本。
在1989年的年代中，六四事件被表述如下：
「1989年春夏之交，北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的『反革命暴亂』，捍衞了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和現代化建設繼續前進。6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去。」
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