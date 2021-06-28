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中共統戰部：堅持中共領導 為實現「完全統一」服務

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共中央統戰部副部長許又聲。澎湃新聞
中共中央統戰部副部長許又聲。澎湃新聞

中共中央統戰部副部長許又聲今天表示，在中共百年奮鬥歷程中，統一戰線積累豐富經驗，包括堅持共同思想政治基礎；要堅持中共領導。許又聲又稱，未來要為保持香港、澳門長期繁榮穩定，以及實現「祖國完全統一」服務。

綜合澎湃新聞和香港電台報導，今天上午，慶祝中共成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心舉行第二場記者會，中共中央紀委副書記肖培，中央統戰部副部長許又聲，中央對外聯絡部副部長郭業洲，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀出席。

當被問及統一戰線的經驗和啟示時，許又聲表示，在中共百年奮鬥歷程中，統一戰線積累了豐富的經驗，概括起來就是6個堅持。

他介紹，一是堅持中國共產黨的領導。中國共產黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，也是統一戰線最鮮明的特質。有了中國共產黨，統一戰線才有了團結凝聚的核心；有了中國共產黨的領導，統一戰線才能沿著正確方向闊步前進。

二是堅持共同思想政治基礎。統一戰線始終高舉愛國主義和社會主義兩面旗幟。在大陸範圍內，社會主義是最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標。在大陸範圍外，愛國和擁護祖國統一是最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。

三是堅持大團結大聯合。凝聚人心、匯聚力量，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，為黨的目標而奮鬥，始終是統一戰線的根本任務。

四是堅持服務黨和國家工作大局。黨的中心工作在哪裡，統一戰線凝心聚力的著力點就在哪裡。當前，統一戰線的主要任務是：進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係和海內外同胞關係和諧，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興服務，為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化服務，為維護社會和諧穩定、維護國家主權安全發展利益服務，為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現「祖國完全統一」服務。

五是堅持求同存異。統一戰線是同和異的矛盾統一體。增進共識是統一戰線工作的本質要求，包容差異直接影響著統一戰線團結的廣度和深度。要正確處理一致性和多樣性的關係，廣交、深交黨外朋友，尊重、維護和照顧同盟者的利益。

六是堅持大統戰工作格局。統戰工作點多、面廣、線長，統一戰線的優勢在於統一，力量來自協作。要努力構建黨委統一領導、統戰部門牽頭協調、有關方面各負其責的大統戰工作格局，共同推動新時代統戰工作高質量發展。

中共 共產黨

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