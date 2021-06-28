中共百年前夕 北京不容有失

(德國之聲中文網) 6月25日，北京的街道上可以看到無數的路障以及數百名警察。中國國旗符號的煙花在城市上空綻放，這是為了中國共產黨成立100周年緊鑼密鼓的排練。

28日開始，北京加強交通管制，在街道上擺放了愛國的花飾和國旗，並加強了監控和安全檢查，為7月1日的百年紀念活動做准備。

根據路透社，中共長達一年的百周年准備計劃工作已經進入最後階段，這些表演為的是要美化共產黨的歷史，鞏固國內對中國社會主義制度的忠誠度。宣傳海報上寫道：「沒有共產黨，就沒有新中國」。

雖然國家媒體和政府機構暗示將在天安門廣場舉行大規模展演，但活動的計劃還沒有完全披露。只知道28日將在為2008年奧運會建造的「鳥巢」體育場舉行一場演出。

在周年紀念日之前，中國對異議者進行了鎮壓，包括今年根據禁止誹謗國家英雄的法律進行的一系列逮捕，以及提供舉報「歷史虛無主義者」的網站，揪出那些分享未經批准的黨史版本的人。

在首都舉行重大政治活動之前，加強安保及其帶來的干擾並不罕見，但目前共產黨在國內和國外面臨新的政治挑戰，所以北京這種大張旗鼓的做法更引人注目。

澳大利亞國立大學太平洋事務部專門研究中國政治的研究員史密斯（Graeme Smith）說：「這涉及到(政權)合法性......當民眾坐在那看這些表演，展現出來的是民眾接受這個非民選政府，透過這個方式使其合法化。簡而言之，這就是為什麼這些事情如此重要。」

加強維穩

據中國官媒報道，從5月開始，身著橙色工作服的團隊成為整個城市的常見景象，他們升級了路邊的裝飾，並創造了由230萬棵樹苗和盆栽組成的精致的花卉布置。

與此同時，安全機關加強了監視和其他限制。上周，北京東城區的居民告訴路透社，警察挨家挨戶檢查房屋登記情況，並確認每個地址的居住人數。北京公安局東城分局的一名警員告訴路透社，這種訪問是「正常檢查」。

據兩位接到電話的人和一位醫生說，他們的許多病人都接到了當局的電話和電話檢查，這是重大政治事件之前的常見做法。

北京市政府沒有對評論請求作出答復。

中國最大的電子商務網站淘寶網的4家商戶告訴路透社，他們從6月開始被禁止向北京居民運送包括煤氣瓶和其他易燃品在內的物品。淘寶網的母公司阿裡巴巴沒有立即回復評論請求。

史密斯說：「這就像開一個巨大的生日派對，不想讓你的尷尬鄰居破壞它。」他補充說，針對北京日歷上這個所謂的「敏感日」進行的宣傳也可以作為對潛在異議人士的警告。

國防部發言人任國強6月23日說：「全軍將把慶祝活動所散發的政治熱情轉化為實際行動，推進新時代的強國強軍事業。」

此外，中國已經被嚴格控制的網絡空間最近也加強審查。兩名在社交媒體公司字節跳動 (Bytedance Ltd)天津審查部門工作的人和一名在北京的中國搜索引擎百度(Baidu.com)的審查員說，他們在最近幾個月收到了關於刪除有關周年紀念的負面評論的新指令。兩家公司都沒有立即回復評論請求。

「沒有出錯的余地，」一位字節跳動的工作人員說，他拒絕透露姓名，因為他們不被允許對外國媒體發言。

截至25日，北京街頭展示的愛國熱情在很大程度上反映在了網上。盡管有嚴格的審查制度，然而，少數網民對道路封閉和昂貴的活動表示不滿。

微博上的一位評論者說，他的家人在北京生活了好幾代，對這種慶典已經「習慣了」，他對大規模煙花表演的污染表示擔憂，並說：「這個城市已經為政治犧牲了太多。」

(路透社等)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】