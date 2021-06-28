中共十八大以來 大陸392名省部級以上高官落馬

中共中紀委副書記、大陸國家監委副主任肖培表示，從2012年12月中共十八大至今年5月，共立案審查和調查392名省部級以上的領導幹部，查處落實｢八項規定｣精神不力問題、｢四風｣即是形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風問題，總共約62萬起。

據香港電台報導，肖培在記者會表示，十八大以來，中共總書記習近平以嚴明紀律管黨治黨，以零容忍態度懲治腐敗，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，自我革命是中共百年奮鬥錘煉出的最鮮明品格。

中共中央統戰部副部長許又聲表示，在中共堅强領導下，中國大陸的政黨、民族、宗教、階層以及海內外同胞關係更加和諧。

中共中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，中共與160多個國家的560多個政黨和政治組織保持經常性聯繫，形容朋友遍天下，未來會堅決維護中共執政安全，以及捍衛國家主權、安全和發揮利益等。