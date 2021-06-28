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香港逾8000名教師參加「國安教育」培訓

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港教育局長楊潤雄表示，香港社會回復平穩有序發展有目共睹。星島日報
香港教育局長楊潤雄表示，香港社會回復平穩有序發展有目共睹。星島日報

港版國安法實施近一年，香港教育局局長楊潤雄昨在網上撰文，指國安法讓校園回復安寧，並為學校加強價值觀教育帶來契機。港教育界亦逐步開展國家安全教育，讓學生加深明白國家與香港骨肉相連的關係，培養對社會的承擔精神，至今已逾八千名教師參加國安教育培訓。

據星島日報報導，楊潤雄在網上專欄「局中人語」撰文，強調國家安全是社會安定繁榮的先決條件，國安法實施一年，社會回復平穩有序發展有目共睹，並讓校園回復安寧，為學校加強價值觀教育帶來契機，學校推行國安教育，重點培養學生的國家觀念、民族感情、國民身分認同、共同維護國家安全的意識和責任感，讓他們成為尊重法治和守法的良好公民。

楊潤雄形容香港社會競爭激烈，不少學校和家長側重學業成績，價值觀教育「難免如逆水行舟」，但前年社會動亂，有青年被煽動以暴力和違法手段，破壞社會秩序和安全，因而被拘捕、起訴及判刑，令人痛心之餘，社會人士和家長開始意識價值觀教育的重要性，支持當局及學校加強立德樹人的工作。

他又提到，國安教育是國民教育一部分，兩者一脈相承，當局以「多重進路、互相配合」方式為學校提供支援，包括更新課程、發展教學資源等，強調教師必須了解國安內容及香港憲制，才可有效協助學生學習，迄今已有八千多名中小學教師，參加相關教師培訓課程。當局已公布《香港國家安全教育課程框架》，讓學校知悉如何透過各科課程內容，自然連繫和有機結合不同國安領域，通過全校參與、跨科協作，整體規劃教學安排，策劃課外學習活動。

港版國安法 香港 教育局

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