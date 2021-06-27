北大紅樓6月29日將正式開放

北京市委宣傳部副部長張愛軍6月27日表示，北大紅樓「光輝偉業、紅色序章」主題展覽將於6月29日正式對外開放。經過一年多準備，北大紅樓與中國共產黨早期北京革命活動31處舊址得到修繕和提升，現已整體亮相。

據香港文匯網，北大紅樓與中國共產黨早期北京革命活動舊址主要包括1915年至1923年6月期間，北京地區與中國共產黨創建活動有關的重要會議場所、重大歷史事件發生地、重要黨史人物故居以及重要紀念設施等31處，其中包括北大紅樓、《新青年》編輯部舊址、李大釗故居、李大釗烈士陵園、長辛店二七紀念館、長辛店留法勤工儉學預備班、陶然亭慈悲庵、京報館舊址等。

6月1日，中國共產黨早期北京革命活動舊址已面向民眾開放。今次正式對外開放的北大紅樓於1918年落成，是新文化運動的活動中心和五四運動的策源地。在重新布展的北大紅樓，1357件文物、近千張圖片圖表展現中國共產黨創建時期北京革命活動的歷程。

張愛軍指出，展覽在對中共北京早期革命活動進行深入細緻研究梳理的基礎上，廣泛徵集珍貴文物資料，還原歷史真相，重建歷史現場。展覽聚焦李大釗、陳獨秀、毛澤東等中共重點人物和重大歷史事件，精選展出李大釗獄中自述，毛澤東、蔡和森建黨通信等重點文物數十件，還展出了全部63期《新青年》雜誌、多版本《共產黨宣言》等重要文物史料。