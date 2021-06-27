快訊

8大行業確診女子足跡超多卻不配合疫調 宜蘭開罰首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共黨史研究院 成立3年出版37本習近平著作

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
慶祝中共成立一百周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第一場記者會。澎湃新聞
慶祝中共成立一百周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第一場記者會。澎湃新聞

今天下午，大陸慶祝中共成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第一場記者會，中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山、第三研究部主任姜淑萍、對外合作交流局局長楊明偉、第七研究部副主任劉榮剛介紹新時代黨史和文獻工作。

據澎湃新聞報導，記者會上，曲青山指出，中共中央黨史和文獻研究院自2018年3月成立以來，已聯合編輯出版《習近平談治國理政》《習近平關於不忘初心、牢記使命重要論述選編》等，編輯出版習近平《論堅持黨對一切工作的領導》《論堅持全面深化改革》《論堅持全面依法治國》和《習近平關於實現中華民族偉大復興的中國夢論述摘編》《習近平關於力戒形式主義官僚主義重要論述選編》《習近平關於統籌疫情防控和經濟社會發展重要論述選編》等37本習近平著作。

此外，中共中央黨史和文獻研究院不斷加強對習近平新時代中國特色社會主義思想研究，完成習近平關於四個偉大重要論述研究等重大課題。配合習近平重要著作出版發行，在中共中央主要報刊媒體推出系列理論闡釋文章，編輯出版《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第一至第五輯等。

習近平 中共

延伸閱讀

中共建黨百年 習近平周二頒發「七一勳章」並發表談話

中共百年黨慶前 習近平要求謙虛謹慎不畏強敵

防美挖盟友？習近平下周視訊普亭 鞏固中俄關係

中俄關係受關注 習近平28日將與普亭舉行視訊會晤

相關新聞

疫苗受脅？烏克蘭撤回調查新疆人權連署 中：歡迎

中國官媒新華社報導，烏克蘭宣布撤回支持調查新疆人權狀況的聯合聲明簽署。中國外交部隨後稱「中方對此表示歡迎」。此前美聯社披...

NASA局長：支持對中「太空封殺令」永久化

美國國家航空暨太空總署（NASA）局長尼爾森23日在一場聽證會時表示，他支持將排斥中國參與國際空間站的「沃爾夫條款」永久...

港財政司長：將測試數位人民幣在港使用

香港財政司司長陳茂波表示，未來一年會為在香港發行批發及零售層面央行數碼（數位）貨幣加強準備，包括研究港元數碼貨幣在本地零...

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

中共將迎來建黨一百周年，官方大力宣傳抗疫有方等成功故事，把中共奉為中國得以繼續發展的保障。外媒報導，多數年輕的中共黨員，...

中共黨史研究院 成立3年出版37本習近平著作

今天下午，大陸慶祝中共成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第一場記者會，中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山、第三研...

紀念日的大文章：中共黨史的建構與重構

自1941年紀念中共建黨日開始，每年的七月一日，都是一個隆重的節日。中國文化傳統講究的是：「五年一小慶，十年一大慶」。大慶之日，除了比較非常時期的年份——比如1961年四十周年，時在大躍進過後的經濟蕭條時期；1971年五十周年，時在「文化大革命」時期，其他大慶日，中共基本上有關乎政治走向的大文章問世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。