中共黨史研究院 成立3年出版37本習近平著作

今天下午，大陸慶祝中共成立100周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第一場記者會，中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山、第三研究部主任姜淑萍、對外合作交流局局長楊明偉、第七研究部副主任劉榮剛介紹新時代黨史和文獻工作。

據澎湃新聞報導，記者會上，曲青山指出，中共中央黨史和文獻研究院自2018年3月成立以來，已聯合編輯出版《習近平談治國理政》《習近平關於不忘初心、牢記使命重要論述選編》等，編輯出版習近平《論堅持黨對一切工作的領導》《論堅持全面深化改革》《論堅持全面依法治國》和《習近平關於實現中華民族偉大復興的中國夢論述摘編》《習近平關於力戒形式主義官僚主義重要論述選編》《習近平關於統籌疫情防控和經濟社會發展重要論述選編》等37本習近平著作。

此外，中共中央黨史和文獻研究院不斷加強對習近平新時代中國特色社會主義思想研究，完成習近平關於四個偉大重要論述研究等重大課題。配合習近平重要著作出版發行，在中共中央主要報刊媒體推出系列理論闡釋文章，編輯出版《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第一至第五輯等。