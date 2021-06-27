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港財政司長：將測試數位人民幣在港使用

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港財政司司長陳茂波。中新社
香港財政司司長陳茂波。中新社

香港財政司司長陳茂波表示，未來一年會為在香港發行批發及零售層面央行數碼（數位）貨幣加強準備，包括研究港元數碼貨幣在本地零售層面的應用，並就數位人民幣在香港的使用進行技術測試。

據香港電台報導，陳茂波在網誌中表示，銳意推動香港經濟朝數碼方向轉型，鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務，希望這成功方程式能應用在各個方面。除了在零售層面的電子支付，當局亦推動深化央行數碼貨幣(CBDC)使用的研究。除了現時在跨境貿易支付層面繼續試用CBDC外，未來一年會為在香港發行批發及零售層面CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣在本地零售層面的應用，並繼續與中國人民銀行合作，就數位人民幣在香港的使用進行技術測試，為大陸和香港居民提供便捷的跨境支付服務。

他指出，從零售層面的支付平台，到央行層面的數碼貨幣發展，整個經濟的不同範疇和層面，因應科技變革帶來的挑戰與機遇，尋索新應用、新服務。

他並指，無論是創新科技作為新產業的發展，或是從地域上以粵港澳大灣區為策略發展據點，或是拓展綠色金融以把握綠色可持續發展的龐大商機，都是為香港創造更大的增長動能和發展空間，也讓年輕人在尋索自己的興趣時，能有更寬廣的舞台和更多樣化的選項。

香港 數位人民幣

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