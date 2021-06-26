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香港三組織計畫發起七一遊行 向港警申請不反對通知書

聯合報 / 香港特派員李春/即時報導
香港新任警務處處長蕭澤頤26日在香港警察學院會見傳媒，這是他上任後首次舉行記者會。（中通社）
香港新任警務處處長蕭澤頤26日在香港警察學院會見傳媒，這是他上任後首次舉行記者會。（中通社）

香港民間人權陣線首度不再發起「七一遊行」後，三個民間組織發起七一舉辦遊行，向香港警方申請不反對通知書，今天與警方開會。警方表示關注防疫和人流控制，發起組織要求警方儘早批出。

香港民陣2003年牽頭50萬人大遊行後，連年發動「七一遊行」。去年民陣發動「七一遊行」，香港警方以疫情及限聚令為由發出反對通知書，是「七一遊行」首度受到限制。香港民陣近日公開表示，因香港警方指民陣未有社團註冊，不可能再用民陣名義申請任何活動，民陣今年首度不再申請「七一遊行」。

在民陣表示不再發起之後，三個組織包括香港社民連、天水連線及守護大嶼聯盟，決定發起七月一日的遊行，及就舉辦遊行向警方申請不反對通知書，26日午間，三個組織的代表到北角警署與警方就此開會。

發起組織之一守護大嶼聯盟召集人謝世傑說，他們發起的遊行，基本上沿用過去七一的遊行路線，由維多利亞公園出發前往香港政府總部，預計有約一萬人參與，而遊行有三大訴求，包括民間社會發聲權利、抵抗政治打壓及釋放政治犯。

他說，主辦單位安排約一百名糾察，主辦方已安排防疫物資，有需要時供應予參加者，亦會不時呼籲他們保持距離，如果屆時人太多，會提早出發，減少聚集。

謝世傑在與警方開會後表示，警方在會議上關注疫情下主辦單位有何防疫安排及如何控制人流，他認為已基本滿足警方提問，促請警方發出不反對通知書。他認為有合理期望警方會批出不反對通知書，又說如果可以盡快發出，將有更多時間向市民解釋安排。

元朗區議員兼天水連線成員林進說，主辦方願意配合任何防疫措施，警方沒有理由阻撓遊行，難以知悉最後會否變成政治決定，但希望警方盡快公布結果，讓他們部署後續行動，明言若遭反對遊行，必定上訴。

香港 港警

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