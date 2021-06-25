新任官員將使香港成警察政府？林鄭：用人唯才不問背景

香港政務司長由李家超接替，而警務處處長鄧炳強加入問責局長行列，升任保安局局長，香港特首林鄭月娥25日被媒體問到港府是否會變成「警察政府」？她回應，政治問責制的本意是用人唯才，不計較人才來自那些背景，或者來自政府內還是政府外。

香港星島日報報導，大陸中央根據林鄭月娥的提名和建議，決定李家超接替張建宗由保安局局長升任政務司司長，警務處處長鄧炳強則加入問責局長行列，升任保安局局長。

對於首次有警隊背景人士擔任政務司司長，媒體問到李家超和鄧炳強的升官，是否會讓政府變成「警察政府」時，林鄭月娥25日中午回應，政治問責制的本意是用人唯才，不計較人才來自那些背景，或是來自政府內還是政府外。她舉例，政務司司長過去也曾由有商人背景的唐英年出任，而李家超長期在政府服務，將近差不多40年，她認為香港民眾不要有不必要的猜測及聯想。

林鄭月娥強調，3名升任的官員都是這一刻最理想的人選，是最理想出任這些位置的任命。她明白有人對現屆政府只剩下1年任期，卻仍然有高官人事變動的疑慮，她解釋，在問責制下，特首並無政黨背景，有別於外國的政黨更替，她希望新班子在未來1年的工作，能讓下屆政府能有更好的基礎，因此，即使她的任期只剩下1年，也不影響是否要有人事變動。

她還強調，張建宗提早離任政務司司長，並非對特區管治團隊問責的結果，她形容這次變動屬正常人事更替。

海外網報導，林鄭月娥表示，她希望新任命的三位官員竭盡所能為國家及香港做出更大貢獻。