《中國新型政黨制度》白皮書今日發布，中共中央統戰部解讀何謂中國新型政黨制度， 就是最能抓老鼠的好貓。更強調在這個制度下， 既沒有反對黨，也沒有在野黨。

中共中央統戰部副部長、新聞發言人許又聲在發布會上指出，鄧小平有一句名言，「不管黑貓白貓，能抓住老鼠就是好貓」。他說，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

許又聲表示，中國實行的是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，這個制度是從中國的土壤中生長出來的，它的基本特徵是共產黨領導、多黨派合作；共產黨執政、多黨派參政。

他強調，只有中國共產黨是執政黨，八個民主黨派是接受中國共產黨領導、衕中國共產黨傾力合作的中國特色社會主義參政黨，所以是中國共產黨的好參謀、好幫手、好衕事，所以「在中國沒有反對黨，也沒有在野黨」。