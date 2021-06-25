港保安局長李家超將接掌政務司司長 港府第2次重大變動

香港媒體報導，香港保安局局長李家超將接替張建宗出任政務司司長職務，警務處處長鄧炳強將升任為保安局局長，警務處副處長蕭澤頤接任警務處處長，這是由林鄭月娥領導的政府第二次重大人事變動。

而新華社報導，依照「中華人民共和國香港特別行政區基本法」的有關規定，根據香港特首林鄭月娥的提名和建議，大陸國務院已於23日決定任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。

香港商業電台指出，新班子預計下周初上京，而香港星島日報報導，新任官員可能會與媒體見面。

現年63歲的李家超於1977加入警隊，主力刑事偵緝工作，2012年由警務處副處長調任為保安局副局長，2017年林鄭月娥出任特首後就任保安局局長。而70歲的張建宗將退休。

本屆政府首次大換班是去年4月，大陸國務院根據林鄭月娥的提名和建議，任命五位政策局局長及免去四位政策局局長的職務。