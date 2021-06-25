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才說自己精神飽滿 港政務司司長遭陸撤換下台
香港政壇人事大地震，新華社報導，大陸國務院任免香港特別行政區政府主要官員：任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長。其中，遭撤換的前政務司司長張建宗今日一早還回應強調， 做了4年半，沒有放過病假亦無放大假，形容自己精神飽滿，不料仍被無預警換人。
新華社報導，香港新人事是根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，大陸國務院決定：任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長。
在消息發布前，香港電台報導，前政務司司長張建宗今日上午受訪表示，做了政務司司長4年半，沒有放過病假亦無放大假，而過去他出任勞工及福利局局長10年，同樣沒有放病假及無放大假。張建宗認為大家知道他是全心全意工作，亦相當精神，形容自己精神飽滿。
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