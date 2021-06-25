中共發表新型政黨制度白皮書 強調領導多黨合作

中共建黨一百周年慶前夕，大陸國務院新聞辦今（25）日發表《中國新型政黨制度》白皮書。強調中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，是中國新型政黨制度。

白皮書全文約1.4萬字，由前言、正文和結束語組成，其中指，中國新型政黨制度中包括中國共產黨和八個民主黨派，以及無黨派人士。

白皮書強調，中國共產黨堅持平等相待、民主協商、真誠合作，支持各級人大、政府和司法機關中的民主黨派成員和無黨派人士開展政黨協商，亦支持有關黨派和人士開展民主監督，共同推動國家政權建設。

白皮書還稱，有關黨派和人士為促進國家經濟社會發展議政建言發揮作用，而政協是實行該政黨制度的重要政治和組織形式。強調中國新型政黨制度以合作、參與、協商為基本精神，以團結、民主、和諧為本質屬性，具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護穩定的重要功能，實現了執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體。