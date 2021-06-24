中國外交官：對待敵人，我們就是戰狼

（德國之聲中文網）台灣Newtalk新聞網站轉發的張和清推文截圖顯示，這位駐巴基斯坦外交官似乎嘗試以兩張貼圖詮釋中國的外交政策：對待朋友，我們可信可愛可敬。對待敵人，我們就是“戰狼”。推文中沒有說明誰是朋友以及誰是敵人，但“敵人”一圖中豎中指的手勢，顯然引起了關注。台灣前外交官劉仕傑直言: “我的民主素養著實限制了我的想象。這就是中國戰狼外交官的素質？這種素質也可以當外交官？”

事實上，中國駐巴基斯坦外交官的推文引發熱議，已經不是第一次。今年四月，張和清的推特賬號曾一度被推特公司以“違反推特規則”為由封殺。當時中國官媒《環球時報》報道稱，張和清賬號被封前，曾多次發布推介新疆的視頻和圖片。

中國駐外機構和外交官的推特賬號被封此前已有多次先例。今年1月，中國駐美大使館發布推文稱，“鏟除極端主義”讓維吾爾婦女不再是生育機器。推特隨即封鎖了中國大使館的官方賬號，理由是其有關新疆的推文違反了推特有關禁止“剝奪人性”的內容的規定。《環球時報》則認為，封殺中國駐外機構和外交官推特賬號的行為“恰恰證明了西方所謂的言論自由有多麼虛偽！”

長期以來，推特和臉書等總部設在美國的社交媒體在中國一直遭到禁止，但活躍於上述社交媒體的中國官方機構和外交官卻越來越多。今年五月，牛津大學和美聯社聯合發布的一項歷時七個月的調查顯示，中國官方已經在西方社交媒體開辟了一條新戰線。中國試圖利用其外交官來放大官方媒體的影響力。在126個國家當中，共有270名中國外交人員活躍在推特(Twitter)和臉書(Facebook)上，他們與中國官媒一起控制著兩個平台共449個帳號，這些帳號在去年6月至今年2月間發布了95萬則訊息，被點贊超過3.5億次，回復與轉傳超過2,700萬次。 但這項調查同時也指出，轉推和點贊中國駐外機構和外交官賬戶的用戶中，有很多來自由假帳號組成的網軍，以營造中國官方輿論受廣泛支持的假象。

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