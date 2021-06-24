我政府撐蘋果日報 國台辦批沆瀣一氣、勿插手香港

香港《蘋果日報》停刊，陸委會表示，此舉敲響香港新聞、出版與言論自由的喪鐘。大陸國台辦發言人馬曉光24日回應，「民進黨與蘋果日報及其創辦人黎智英沆瀣一氣」，並要民進黨不要插手香港。

馬曉光指出，香港政府對涉嫌違反港版國安法的行為依法採取行動。這是維護香港繁榮穩定的應有之舉，任何人無權干涉，「我們堅決支持」。

馬曉光說，「民進黨當局和一些台獨頭面人物與黎智英及其所創辦的蘋果日報沆瀣一氣，亂港謀獨，世人皆知。現在又搬出慣用的所謂民主自由伎倆，裝出一副自由衛道士的樣子，欺騙輿論，顛倒黑白，無視司法，為企圖亂港謀『獨』的違法行為辯護，給插手香港事務謀取政治私利的罪惡行徑打掩護。」

他最後稱，「正告民進黨當局，立即縮回插手香港事務的黑手，違法必被究，一切罪惡必遭嚴懲。」