大陸將在月球建科研站 中國太空人也將登月

據香港文匯報報導，大陸嫦娥四號探測器項目執行總監張熇24日在香港理工大學演講時表示，中國下一步將繼續實施探月四期工程，除將建立月球科研站外，中國也正開展預先研究載人登月。

關於去年的嫦娥五號任務，張熇表示，嫦娥五號順利完成月壤取樣，返回地球，標誌着中國「繞落回」（繞月飛行、在月球表面著陸、返回地球）三步畫上圓滿句號。

她指出，嫦娥五號是迄今最為複雜的探測器，上百家科研機構、幾十萬科研工作者投入其中，是中國科研工作集大成，也代表了中國探月最高水平。

張熇強調，「天下大事，必作於細」，探月任務極為龐大複雜，科研人員必須極為嚴謹，錙銖必較，才能確保零失誤。

關於大陸探月工程未來的發展，張熇稱，下一步，中國將繼續實施探月四期工程，在月球極區建立科研站，希望其能夠長期自主運行，開展大量科學技術驗證，還希望在南極附近通過探測器對月球資源進行進一步勘查，如探索固態水等等，來確定是否存在適合人類生存的環境。

張熇之後在回答現場聽眾提問時表示，在載人登月方面，中國也正開展預先研究，相信不遠的未來中國的航天員也會登上月球。

她還表示，除接續實施探月工程四期任務，大陸同時將向着更遠的深空進發，全力推動類地行星、巨行星、火星、木星、小行星等探測活動。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，今年3月9日，中國國家航天局局長張克儉與俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津通過視頻會議簽署「關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄」。

中國探月工程總設計師吳偉仁當時即透露，中國已完成探月工程四期實施方案論證，未來可望在月球南極建立國際月球科研站。

報導稱，國際月球科研站是在月球表面或月球軌道上建設可進行月球自身探索和利用、月基觀測、基礎科學實驗，以及技術驗證等多學科多目標科研活動，長期自主運行的綜合性科學實驗設施。

在此之前，俄羅斯、歐洲太空總署（ESA）也都曾提出建設月球科研站的構想。

觀察者網指出，大陸與俄羅斯簽署合作建設國際月球科研站諒解備忘錄，讓月球科研站的建設往前邁進了一大步。兩國將在建造國際月球科研站項目的規劃、論證、設計、研製、實施和運營等方面緊密協作。