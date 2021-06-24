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陸國防部：共軍上半年軍事訓練全軍彈藥消耗大增

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國防部發言人任國強。圖／取自大陸國防部
大陸國防部發言人任國強。圖／取自大陸國防部

大陸國防部發言人任國強24日表示，今年共軍各部隊開訓掀起練兵熱潮，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重持續加大，部隊訓練質效穩中有升。

大陸國防部24日舉行例行記者會，任國強提到今年上半年的共軍軍事訓練工作情況。

他提及五點，包含基礎訓練難度強度明顯增大，各部隊開訓即掀起練兵熱潮，突出按綱施訓打基礎，堅持實戰練兵強能力，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重持續加大，部隊訓練質效穩中有升。

接著，他說，應急應戰專攻精練持續深化。持續強化各方向各領域應對現實安全威脅針對性訓練，大力開展軍事鬥爭一線練兵，始終保持高度戒備的指揮狀態、力量狀態、能力狀態。

第三是實戰化演訓推進深入扎實。他表示，各戰區深化跨領域跨軍兵種聯合專項訓練；各軍兵種突出重難點課題，完成百餘場戰術級聯合行動演練。四為科技練兵探索實踐邁出新路。深化探索「科技+」、「網路+」訓練方法。

最後是訓練轉型起步開局有序推進。他稱，在創新練兵模式、改進運行管理、完善訓練條件等方面深化探索實踐，加快推動軍事訓練轉型升級。

國防部 記者會

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