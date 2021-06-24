快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美列5家中企黑名單 陸商務部：將採必要措施

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸商務部發言人高峰。圖／中新社
大陸商務部發言人高峰。圖／中新社

針對美國商務部將5家涉及強迫勞動的中國大陸實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部發言人高峰指出，強迫勞動完全違背事實，陸方將採取必要措施，堅決維護中國大陸企業和機構的合法權益。

據陸媒澎湃新聞報導，高峰說，有關新疆「強迫勞動」問題完全違背事實。美方再次動用國家力量，以「人權」名義，行保護主義、霸凌主義之實，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。

高峰表示，美方應立即糾正錯誤做法。「我們將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。」

高峰24日也表示，大陸商務部支持香港參與國際與區域經濟合作，將根據區域全面經濟夥伴協定（RCEP）關於新成員加入的規定，積極支持香港盡早加入RCEP。

美商務部昨日表示，5家涉及強迫勞動的公司在中國實施對維吾爾族、哈薩克族和其他新疆穆斯林少數民族成員的鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動和高科技監控的行動中，與侵犯人權和虐待行為有牽連。

被列入實體名單的公司包括合盛矽業公司、大全新能源公司旗下的新疆大全新能源公司、新疆東方希望有色金屬公司、新疆協鑫新能源材料公司和準軍事組織新疆生產建設兵團。

新疆 香港

延伸閱讀

中國4款國產新冠疫苗 列入商業出口清單

劍指太陽能業 美商務部黑名單新增5家陸企

涉及人權侵害 美商務部黑名單新增5家中企

40多國促中國 讓聯合國人權事務負責人訪新疆

相關新聞

大陸將在月球建科研站 中國太空人也將登月

據香港文匯報報導，大陸嫦娥四號探測器項目執行總監張熇24日在香港理工大學演講時表示，中國下一步將繼續實施探月四期工程，除...

再傳台灣輸入新冠確診4例 大陸民眾呼籲兩岸停航

大陸持續發現來自台灣的新冠確診者。成都24日通報，新增台灣輸入確診病例2例，無症狀感染者1例。廈門24日也通報，新增1例...

我政府撐蘋果日報 國台辦批沆瀣一氣、勿插手香港

香港《蘋果日報》停刊，陸委會表示，此舉敲響香港新聞、出版與言論自由的喪鐘。大陸國台辦發言人馬曉光24日回應，「民進黨與蘋...

陸國防部：共軍上半年軍事訓練全軍彈藥消耗大增

大陸國防部發言人任國強24日表示，今年共軍各部隊開訓掀起練兵熱潮，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重...

美列5家中企黑名單 陸商務部：將採必要措施

針對美國商務部將5家涉及強迫勞動的中國大陸實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部發言人高峰指出，強迫勞動完全違背事實，...

陸外交部：21世紀要求大國擁抱合作 而非計較誰是第一

大陸外交部發言人趙立堅24日強調，21世紀全球性挑戰要求大國擁抱合作，而不應計較「誰才是第一」，他表示，希望那些至今還沉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。