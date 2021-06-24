「台獨意味戰爭」 共軍：共機台海演訓為「維護主權」

6月24日，大陸國防部發言人任國強在記者會上強調，台獨是走不通的絕路，搞台獨就意味著戰爭。他還說，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和「維護國家主權」需要採取的必要行動。

據澎湃新聞報導，有記者在會上提問，最近台軍與美軍有交流活動，同時，解放軍近日出動20多架次軍機進入台西南空域，創有關數據單日最多架次紀錄，發言人有何評論？

任國強回應表示，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政。中方堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方借台灣問題搞「以台制華」，堅決反對台灣方面挾美自重，搞「以武拒統」。

他指出，中國實現完全統一是歷史必然，中華民族實現偉大復興是大勢所趨，海峽兩岸和平穩定是人心所向。台獨是走不通的絕路，搞台獨就意味著戰爭。美方應充分認識到，中國的發展壯大是任何勢力都阻擋不了的。美方應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台軍事聯繫。

他還說，民進黨當局必須清醒意識到，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。任何妄圖倚美謀獨的分裂行徑都注定失敗。

他並稱，近日，解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。