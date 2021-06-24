劍指太陽能業 美商務部黑名單新增5家陸企

美國商務部周三宣布把五間涉及新疆人權問題的大陸公司，列入出口管制實體清單；被制裁的企業包括香港上市保利協鑫能源旗下一間新疆公司，主要從事太陽能材料生產。

信報財經報導，被美國列入制裁名單的中資企業，包括新疆協鑫新能源材料科技、新疆生產建設兵團、新疆東方希望有色金屬、新疆大全新能源，以及合盛矽業股份有限公司。這些公司當中，部分從事製造太陽能電池板所使用的單晶矽及多晶矽。

根據美國商務部提交的文件，上述公司由於涉及在陸的侵犯人權行為、傷害維吾爾人及其他回教徒少數族裔，而被列入黑名單。大陸一直否認美方所指在新疆實施違反人權政策，稱美國制裁的目的是要打擊大陸做得出色的產業。

美國白宮官員曾表示，美國拜登政府正考慮對大陸在新疆的太陽能製造商實施限制，全球大多數太陽能電池板使用的多晶矽都是分包給新疆生產的。

2020年太陽能產業協會（SEIA）就表示不會容忍依賴涉嫌在新疆強迫勞動的供應商，並督促會員廠商將供應鏈移出新疆。而美國國會議員也在過去幾個月遊說拜登政府將多晶矽列入禁止進口清單，跟新疆棉花與番茄一同。

新疆是大陸多晶矽的主要產區，占全球產能45%。大陸的太陽能產業在過去十年急遽發展，在大量補貼以及技術升級之下，大陸把持全球60%太陽能板。