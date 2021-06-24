暗批印太戰略 王毅：亞太地區不是地緣政治棋局

大陸國務委員兼外長王毅主持「一帶一路」亞太區域國際合作高級別視訊會議。他宣讀大陸國家主席習近平的書面致詞表示，亞太地區應當是發展合作的高地，而不是地緣政治的棋局，亞太穩定繁榮的大好局面，值得地區國家共同珍惜。這番話頗有暗批美國印太戰略的味道。

據香港電台報導，王毅表示，在共建「一帶一路」大家庭中，無論經濟體量大小，每位合作夥伴都是平等，開展的每項合作，都不附帶任何政治條件，都不從所謂「實力地位」強加於人，更不會對任何國家構成威脅。

王毅並指出，今次會議主題為「加強抗疫合作、促進經濟復蘇」，中方建議，要繼續深化疫苗國際合作，要繼續加強互聯互通合作，要繼續推動綠色發展合作，繼續推進區域及全球自由貿易，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日生效，加快區域經濟一體化進程，共同維護全球產業鏈和供應鏈的開放、安全和穩定。