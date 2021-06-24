梁振英：「中共黨員」在香港完全可大膽說出來

大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英近日接受《深圳衞視直新聞》專訪時被問到是不是中共黨員，梁回答指自己從來都不是黨員，「我當特首之前不是，當了特首之後也不是。」

梁振英說，因香港「行政長官選舉條例」要求特首宣誓不屬於任何政黨，「所以我不屬於共產黨，一直也沒有參加任何政黨」。但他認為在香港社會，「中國共產黨員」這幾個字完全可以大膽說出來。

梁振英又指，香港確實有「一提中國共產黨就很敏感」的現象，他指中國共產黨領導中國在全世界都是大家接受的，任何一個國家領導人或是企業界代表要跟中國政府談，就找中國共產黨，指這是舉世公認的一個事實。香港有少數的、以反對派為代表的一些人自欺欺人，否定中國共產黨的地位和權威。

香港回歸20多年，由於實行「一國兩制」，共產黨在香港依然保持低調，相關活動依然「地下化」。雖然中共在香港以「香港工委」存在是公開的秘密，但除了陸駐港官員及國企高層外，本土中共地下黨員都不會公開承認自己的身分，有被視為黨員的政界中人被問及相關問題時，不是斷然否認，就是拒絕回答顧左右而言他。

今年逢中共成立100周年，中聯辦等中央駐港機構在香港大張旗鼓舉行中共100周年紀念活動，大談共產黨與「一國兩制」，不再避忌共產黨的議題。

星島日報報導，梁振英在此時提出在香港社會，「中國共產黨員」這幾個字完全可以大膽說出來，更意味中共在香港活動有公開化的趨勢。這個趨勢，會否意味中共將在香港大規模招收黨員，成立黨組進行活動，將備受關注。