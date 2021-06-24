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北京天安門廣場封閉 準備中共建黨百年慶祝活動

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京天安門廣場。（人民網資料照片）
北京天安門廣場。（人民網資料照片）

7月1日共產黨將舉行建黨百年慶祝活動，北京天安門廣場開始封閉，進行造景與座位搭建工程，周邊部分道路亦已封閉，北京保安程度再度提升，截查民眾頻率大增。中國郵政將於7月1日發行《中國共產黨成立100周年》紀念郵票一套20枚，總面值24元人民幣。

據星島網、天安門地區管理委員會本月上旬公告，因受施工影響，自6月23日至7月1日天安門廣場將暫停開放，7月2日上午將根據實際情況適時恢復開放。天安門廣場內正在搭建配有「1921至2021」字樣的大型造景，大量座椅正在排設，同時也有大型機具進駐。天安門周邊地區安檢也再提升，人行道部署大量警力，臨檢也較一周前更頻繁。

北京市公安局發布大會預演期間採取交通管制的通告，6月26日至27日預演活動結束，對天安門地區及相關道路分時、分段採取交通管制措施。

建黨百年活動新聞中心網站（www.100cpcnews.cn）將於本周四（24日）開通，為中外記者提供服務。網站包括中、英文版本，將及時發布慶祝活動信息、新聞中心新聞發布會、記者參觀採訪活動公告。網站設置「記者專區」。新聞中心相關新媒體平台賬號同時開通。

中國郵政將於7月1日發行《中國共產黨成立100周年》紀念郵票一套20枚，紀念封一套1枚。郵票內容包括開天闢地、崢嶸歲月、中流砥柱、偉大勝利、開國大典、抗美援朝、制度奠基、自力更生、改革春潮、對外開放，世紀騰飛，全面小康，強軍興軍等20個主題。

紀念郵票總面值24元人民幣，採用連票設計形式，以紅色、金色為畫面主基調，運用油畫寫實手法表現，並採用連綿不斷的飄帶貫穿整體，寓意中共百年的歷程。

天安門

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