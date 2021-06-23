中共黨內異議人士辛子陵病逝 曾撐温家寶政治改革

中共建黨百年前夕，據消息指出，中共黨內異見人士辛子陵於6月20日在北京病逝，終年86歲。

法國廣播公司中文網6月23日援引大陸獨立學者高伐林推特（Twitter）消息稱，中國大陸知名傳記文學家辛子陵（本名宋科），於6月20日晚在北京病逝，終年86歲。

公開資料顯示，宋科被海外稱為中共黨史學者，曾著有70萬字的《紅太陽的隕落：千秋功罪毛澤東》，其中多批評中共前領導人毛澤東。

1935年出生的宋科曾加入過中共和中共軍隊，曾在中共解放軍軍事學院、解放軍軍政大學、解放軍軍事學院出版社、解放軍國防大學《當代中國》編輯室任過職。退休前為正師級大校軍銜。

據報道，2010年10月11日，大陸作家劉曉波獲諾貝爾和平獎，3天後，宋科與毛澤東原秘書李鋭等23人聯合發表致人大常委會公開信，要求兑現中國憲法保證的公民言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。

2011年2月11日，宋科接受中共科技部之邀請，發表《形勢與前途》的講話，被指支持大陸前總理温家寶的政治體制改革。報導指出，自此宋科本人被「隔離審查監視居住」。

法廣網稱，在上述講話中，宋科還着重批評毛澤東時代的大躍進時期餓死人數高達3,755.8萬人；他還不滿中共內部的紅色權貴集團，指「高幹子弟」中出了2,932個億萬富翁。