大陸駐英大使鄭澤光：西方造謠、新冷戰必將失敗

中國大陸駐英國使館22日舉辦慶祝中共成立一百周年線上座談會，新任駐英大使鄭澤光發表演講指出，近來在美國一些政客鼓動下，西方國家少數政客發起又一場針對中國的造謠運動，就像過去針對中國共產黨的各種攻擊一樣，西方新的造謠運動必將失敗告終。

鄭澤光表示，西方國家少數政客不願承認中國發展進步的事實，說中國這也不行、那也不行，竭盡詆毀、抹黑之能事。「他們對中國大搞汙名化，把中國反暴恐、去極端化、維護社會穩定的正當合法舉措汙衊為『種族滅絕』，把中國依法加強對香港有效管治、更好維護一國兩制和香港長期穩定繁榮的努力汙衊為『侵犯港人自由和人權』，把中國捍衛自身國家主權」和領土完整的正義之舉汙衊為『試圖單方面改變台海現狀』，汙衊中國挑戰『基於規則的國際秩序』。」

鄭澤光表示，這場針對中國的造謠攻勢還在繼續。西方有關政客的言行不僅傷害14億中國人民的民族感情，而且侵害了他們本國人民的根本利益，極不負責任，也極不得人心。「奉勸西方有關政客，謠言改變不了事實，任何人都不能低估國際社會的辨別力和判斷力。就像過去針對中國共產黨的各種攻擊一樣，西方有關政客新的造謠運動也必將以失敗告終。」

鄭澤光指出，中國不會要求別國「複製」中國的制度，同時也堅決反對妄圖改變中國制度的不切實際做法，堅決反對人為製造所謂「新冷戰」。

他稱，中國是英國發展的機遇，而不是威脅。希望英方認清歷史大勢，堅持合作方向，同中方相向而行，攜手共進。推動中英關係回到健康穩定發展的軌道。