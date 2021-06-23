聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港蘋果停止運作 陸委會：已敲醒香港言論自由喪鐘

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導

針對香港《蘋果日報》午夜起即時停止運作，24日出版最後一期報紙。陸委會23日晚間表示，此事件政治打壓，也敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，也讓世人看清中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。

陸委會表示，對於香港媒體遭到港版國安法及當權者一連串的政治打壓，導致無法運作，感到非常遺憾，並予以嚴正譴責。

陸委會強調，這個不幸的事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。人類追求自由民主等普世價值不會被歷史終結，但歷史將永遠記載當權者打壓自由的醜陋面目。

香港《蘋果日報》因部分報導被香港當局指涉嫌違反港版國安法，被香港保安局凍結相關3間公司共1,800萬港元資產，出現資金鏈斷裂。壹傳媒有限公司董事會23日召開緊急會議，商議後決定《蘋果日報》午夜起即時停止運作，24日出版最後一期報紙，而電子版亦同於午夜起暫停更新。

香港 港版國安法 陸委會

延伸閱讀

香港蘋果日報熄燈 林飛帆：世界正在失去香港

香港《蘋果日報》末日前夕 三名記者的自白

香港蘋果日報恐停刊 藍：言論自由才能讓香港長治久安

香港蘋果日報將停止營運 台灣蘋果新聞網不受影響

相關新聞

美艦昨通過台海 陸外交部：炫耀武力、滋事挑釁

美軍驅逐艦「魏柏號」22日再度通過台海，這是美國總統拜登上台5個多月以來，第6次派軍艦通過台灣海峽。大陸外交部發言人趙立...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

香港《蘋果日報》末日前夕 三名記者的自白

機器隆隆作響，油墨味在廠房中彌漫，幾十名《蘋果日報》記者凌晨即興來到印刷廠，希望在「末日」前見證報章印刷。

壹傳媒：基於香港當前情況 《蘋果日報》明日最後出刊

壹傳媒旗下繼《蘋果日報》外，另一刊物《壹週刊》亦準備收刊！《蘋果》因部分報導被指涉嫌違反《港區國安法》，...

中共建黨百年進入倒數 天安門封閉管理維安升級

中共百年黨慶進入倒數階段，天安門廣場今日零時起實施封閉管理，當局在廣場前展開布景與各種搭建工程，周圍街道也進行管制，北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。