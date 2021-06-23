香港蘋果停止運作 陸委會：已敲醒香港言論自由喪鐘

針對香港《蘋果日報》午夜起即時停止運作，24日出版最後一期報紙。陸委會23日晚間表示，此事件政治打壓，也敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，也讓世人看清中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。

陸委會表示，對於香港媒體遭到港版國安法及當權者一連串的政治打壓，導致無法運作，感到非常遺憾，並予以嚴正譴責。

陸委會強調，這個不幸的事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。人類追求自由民主等普世價值不會被歷史終結，但歷史將永遠記載當權者打壓自由的醜陋面目。

香港《蘋果日報》因部分報導被香港當局指涉嫌違反港版國安法，被香港保安局凍結相關3間公司共1,800萬港元資產，出現資金鏈斷裂。壹傳媒有限公司董事會23日召開緊急會議，商議後決定《蘋果日報》午夜起即時停止運作，24日出版最後一期報紙，而電子版亦同於午夜起暫停更新。