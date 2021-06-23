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立陶宛推動在台設代表處 北京喊反對

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（歐新社）
大陸外交部發言人趙立堅。（歐新社）

立陶宛與台灣關係升溫，繼宣布提供台灣2萬劑AZ疫苗後，立陶宛計畫在台設立代表處。大陸外交部發言人趙立堅23日表示，反對與中國大陸的建交國與台灣互設代表處，敦促立陶宛堅持一中原則。

陸媒澎湃新聞報導，趙立堅表示，「中方對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情始終感同身受，一直明確表示願盡最大努力幫助他們盡快渡過難關。」

趙立堅說，「中方奉勸台灣當局把心思放在科學防疫上，消除人為的政治障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康利益福祉切實得到保障，而不是為一己之私利，持續在抗疫合作上大搞政治操弄，這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神。」

趙立堅還稱，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂代表處。中方敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，「中方也正告台灣當局，台獨是死路一條，任何妄圖在國際上製造兩個中國或一中一台的圖謀都不會得逞」。

趙立堅 立陶宛

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