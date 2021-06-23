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港蘋將關閉 港人大又放話針對香港01、立場新聞等港媒

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸全國人大港區代表吳秋北透過臉書，點名香港01、立場新聞等港媒「反中反共亂港」。他還附上一張印有「注意垃圾分類」的圖片，暗諷意味濃厚。（取自facebook.com/ngchaupei）
大陸全國人大港區代表吳秋北透過臉書，點名香港01、立場新聞等港媒「反中反共亂港」。他還附上一張印有「注意垃圾分類」的圖片，暗諷意味濃厚。（取自facebook.com/ngchaupei）

香港蘋果日報將關閉之際，大陸全國人大港區代表、香港工聯會會長吳秋北透過臉書，點名香港01、立場新聞等港媒「反中反共亂港」。

多名香港蘋果日報高層主管日前被捕，接著被強硬阻斷金流，導致報社將於24日停止營運。吳秋北這番言論引發聯想，令人關注港蘋之後，被點名媒體未來營運空間是否受到衝擊。

吳秋北22日透過臉書聲稱，香港一些媒體之可惡可悲在於擺不正自身角色，老是要主動擔當「反中反共亂港」的平台或助攻。這些媒體如此主動只會「搞死香港」，然後自己也「摺埋」（滅亡）；或者「被撥亂反正被摺埋」。

他點名香港01，指其報導將北京政府的惠港政策及舉措，與港區國安法和修改選制「對立起來」，不但否定惠港政策，且指惠港政策是在彌補制定「港區國安法」及修改選制的缺失，批評香港01的內心就是抵觸北京。

他又指立場新聞不斷「炒作」蘋果日報資金被凍結，因此無法給員工發放薪水，是在向政府及警方「潑汙水」，試圖誘導輿論認為政府警方才是員工權益受損的禍首，進而轉移壹傳媒及黎智英等「為害國家安全，才是戕害員工真兇的事實」。

吳秋北稱「香港回歸祖國24年了，『一國兩制』已進入新時代了，如此『反中反共亂港』居心怎不自取滅亡」。他還附上一張印有「注意垃圾分類」的圖片，暗諷意味濃厚。

香港蘋果日報 國安法 反中

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