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美艦昨通過台海 陸外交部：炫耀武力、滋事挑釁
美軍驅逐艦「魏柏號」22日再度通過台海，這是美國總統拜登上台5個多月以來，第6次派軍艦通過台灣海峽。大陸外交部發言人趙立堅今指，美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力，滋事挑釁，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。
據陸媒央視新聞報導，趙立堅表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力，滋事挑釁。這不是對什麼自由開放的承諾，而是搞軍事橫行自由，是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞，國際社會對此看得清清楚楚。
趙立堅強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。
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