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香港蘋果日報將停止營運 台灣蘋果新聞網不受影響
香港「蘋果日報」今天是最後一天運作，明天將推出最後一份報紙。台灣「蘋果新聞網」今天公開聲明指出，壹傳媒集團子公司財務獨立，台灣「蘋果新聞網」不受影響。
香港警方日前拘捕壹傳媒及蘋果日報5名高層，指其涉嫌違反港區國安法，而台灣蘋果日報屬於「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司」，母公司為香港上市企業壹傳媒有限公司。
台灣「蘋果日報」5月紙本收刊後，將重心轉移至網路新聞，隨著香港「蘋果日報」將結束營運，台灣「蘋果新聞網」今天發聲明證實消息。
聲明中提及，因壹傳媒集團子公司財務獨立，台灣「蘋果新聞網」運作不受營響，盼讀者繼續支持。
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