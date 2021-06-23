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中共建黨百年進入倒數 天安門封閉管理維安升級

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
天安門廣場因應中共建黨100年而實施封閉管理。記者呂佳蓉／攝影
天安門廣場因應中共建黨100年而實施封閉管理。記者呂佳蓉／攝影

中共百年黨慶進入倒數階段，天安門廣場今日零時起實施封閉管理，當局在廣場前展開布景與各種搭建工程，周圍街道也進行管制，北京維安升級。

實際走訪天安門廣場，廣場內已搭建有標誌百年的大型造景「1921至2021」字樣，大型機具、大量座椅陸續安置。天安門周邊街道、地鐵站部署大量警力，臨檢也比以往頻繁。

天安門地區管理委員會發布通告稱，因施工影響，從2021年6月23日零時至7月1日天安門廣場將暫停開放，直到7月2日上午才根據實際情況適時恢復。周末，天安門地區及相關道路亦將分時、分段採取交通管制措施。交通管制期間，77條公交線路將採取停駛、繞行等措施。

天安門周邊的場館，如毛主席紀念堂、中國國家博物館與故宮博物館將在這幾天陸續暫停對外開放，直至中共黨慶活動結束後才恢復正常。天安門的升五星旗儀式也因應封閉式管理，在期間內民眾不得進場觀看，直至7月3日、4日才會向外開放。

除此之外，疫情之下的中共黨慶，參與者被要求注射兩劑中國大陸的國產疫苗。目前已有在北京的台灣人獲邀出席黨慶活動，相關人員在兩周前就要開始做核酸檢測，隔周後再做，他們預計在6月28日接受集中隔離。

天安門 中共 北京

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