快訊

【疫情這堂課】寶瓶文化社長朱亞君：疫情讓生命回到基本面，也看到社會醜惡

北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

香港蘋果日報預定周五停運 賴清德批北京侵害新聞自由

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（中）批北京用粗暴的手段讓媒體噤聲。本報資料照片
副總統賴清德（中）批北京用粗暴的手段讓媒體噤聲。本報資料照片

香港蘋果日報近期資產被凍結，預定本周五最後一天運作。副總統賴清德今天在臉書聲援港蘋，他表示，用粗暴的手段讓媒體噤聲，就是剝奪自由、侵犯人權。

賴清德說，香港國安局引用「香港國安法」，不當控告報社及管理階層「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，日前對香港蘋果日報5位報社高層進行拘捕，同時凍結公司資產，報社宣告若付不出印刷費及員工薪資，這周即將停刊。這次突襲搜查及逮捕行動，已嚴重侵害新聞言論自由，更對在香港的新聞界產生寒蟬效應，呼籲北京當局立即停止壓制媒體及言論自由的舉動。

賴清德表示，7月1日是香港的主權移交紀念，在此前夕，北京當局大動作讓媒體噤聲，摧毀香港自治，也踐踏民主價值，對港「50年不變」的承諾言猶在耳，短短時間內輕易毀諾，讓香港陷於抑制不同意見表達的肅殺氛圍中，令人遺憾。

賴清德說，香港人民無畏獨裁威權，在「蘋果日報」搜捕行動隔天，衝出50萬分報紙的銷售量，就是為了要挺住正面臨殘害的自由之聲。民主台灣走過爭取自由的艱辛歲月，相信這段歷程可以鼓舞、指引香港，台灣也會堅定和香港人民站在一起。

賴清德也說，民主、人權和自由是普世價值，近來，世界各民主同盟國家，彼此關照及支持的力道越來越強，台灣是印太民主陣營最堅實的夥伴，會持續加強力道深化民主，用民主的力量撐住香港。呼籲香港的朋友不要氣餒，大家要頂住，天黑過後，黎明將會到來。

香港蘋果日報 賴清德 國安法

延伸閱讀

美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約

賴清德：接種前有醫師診療 長者不必憂心疫苗副作用

賴清德感謝警察「疫情期間最讓人安心的身影」

彭文正爆蔡英文總統打輝瑞疫苗 總統府：不折不扣的謠言

相關新聞

香港蘋果日報預定週五停運 當天出版100萬份

香港蘋果日報預定本週五最後一天運作，當天將會印刷100萬份

香港壹週刊社長網上告別讀者 預告停運：大時代下已臨終點前

香港《壹週刊》社長黃麗裳在網上向讀者告別，表示編輯部相信在大時代下已經到臨終點前。

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

港警擴大逮捕行動 香港蘋果主筆李平被捕

香港警方上周四（17 日）拘捕香港《蘋果日報》5名高層後，警務處國家安全處今（ 23 日）證實，今晨再在將軍澳區拘捕一名...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。