香港蘋果日報預定周五停運 賴清德批北京侵害新聞自由

香港蘋果日報近期資產被凍結，預定本周五最後一天運作。副總統賴清德今天在臉書聲援港蘋，他表示，用粗暴的手段讓媒體噤聲，就是剝奪自由、侵犯人權。

賴清德說，香港國安局引用「香港國安法」，不當控告報社及管理階層「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，日前對香港蘋果日報5位報社高層進行拘捕，同時凍結公司資產，報社宣告若付不出印刷費及員工薪資，這周即將停刊。這次突襲搜查及逮捕行動，已嚴重侵害新聞言論自由，更對在香港的新聞界產生寒蟬效應，呼籲北京當局立即停止壓制媒體及言論自由的舉動。

賴清德表示，7月1日是香港的主權移交紀念，在此前夕，北京當局大動作讓媒體噤聲，摧毀香港自治，也踐踏民主價值，對港「50年不變」的承諾言猶在耳，短短時間內輕易毀諾，讓香港陷於抑制不同意見表達的肅殺氛圍中，令人遺憾。

賴清德說，香港人民無畏獨裁威權，在「蘋果日報」搜捕行動隔天，衝出50萬分報紙的銷售量，就是為了要挺住正面臨殘害的自由之聲。民主台灣走過爭取自由的艱辛歲月，相信這段歷程可以鼓舞、指引香港，台灣也會堅定和香港人民站在一起。

賴清德也說，民主、人權和自由是普世價值，近來，世界各民主同盟國家，彼此關照及支持的力道越來越強，台灣是印太民主陣營最堅實的夥伴，會持續加強力道深化民主，用民主的力量撐住香港。呼籲香港的朋友不要氣餒，大家要頂住，天黑過後，黎明將會到來。