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港警擴大逮捕行動 香港蘋果主筆李平被捕

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
港警擴大逮捕行動，香港蘋果主筆李平被捕。中通社
港警擴大逮捕行動，香港蘋果主筆李平被捕。中通社

香港警方上周四（17 日）拘捕香港《蘋果日報》5名高層後，警務處國家安全處今（ 23 日）證實，今晨再在將軍澳區拘捕一名55歲男子，涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。該男子現正被扣留調查。

據香港立場新聞引述消息指出，被捕人為香港《蘋果日報》主筆楊清奇，筆名李平，現在將軍澳警署扣查中。李平不時在《蘋果日報》社論「蘋論」署名撰寫文章。

港警方指出，行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

李平在昨日出版《蘋果日報》仍有撰寫「蘋論」。文章標題為「不要天快亮還尿床一泡」，內文提到無論是中國的文化大革命時期，還是德國的納粹當政時期，都是人類文明史上的黑暗時代，「然而，黑暗總有過去的時候，人類終將回歸文明。因此，無論是知識分子、傳媒工作者，還是政治人物、豪商巨賈，身處那樣的時代，都應經受起智慧、良知的拷問，切莫天快亮了還尿一泡在床上，貽笑歷史。」

香港警方上周四拘捕的五名高層分別為壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、蘋果日報總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、蘋果動新聞總監張志偉，罪名是涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。張劍虹、羅偉光在上周六已被正式起訴審理，指定法官不批准保釋，兩人須還押。

香港 港警

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