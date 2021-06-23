習近平與中國大陸3太空人通話：在北京等候你們凱旋

中國大陸國家主席習近平早上在北京航天飛行控制中心，與神舟十二號3名太空人通話。

綜合央視和港媒報導，習近平表示，他代表中共中央、國務院、中央軍委和各族人民，向3人表示誠摯問候，他們是進駐天和核心艙的首批太空人，將在太空駐留3個月。他們在太空的工作和生活情況，時刻牽動全中國大陸人民的心，看到3人狀態很好，工作順利感到高興。

習近平又說，建設太空站是中國大陸航太事業的一個重要里程碑，將為人類和平利用太空作出開拓性貢獻，3人是新時代中國航天事業無數奮鬥者、攀登者的代表，希望他們密切配合、圓滿完成後續的任務，祝他們在太空工作生活順利，會在北京等候3人凱旋。

第三次執行任務的太空人聶海勝表示，3人身體狀況很好，各項工作進展順利，在天和核心艙工作和生活條件越來越好。中國大陸太空人在太空有了長期在軌運行的家，身處遙遠太空，為中國大陸感到驕傲和自豪。

第二次執行任務的太空人劉伯明表示，能夠參加這次任務深感使命重大、無上光榮。後續要執行兩次出艙活動和操作機械臂等一系列技術驗證試驗，一定會精心操作、確保各項實驗圓滿順利。

首次進入太空的太空人湯洪波表示，已適應失重狀態，飲食起居和工作狀態良好，還能與家人視訊通話，形容太空家園溫馨舒適，對完成好後續任務充滿信心。