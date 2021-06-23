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美艦昨航行台海 共軍今發布海軍艦艇編隊演練
美國飛彈驅逐艦「魏柏號」昨天再度航行通過台灣海峽，中共解放軍所屬中國軍網今天就發布「東部戰區海軍某驅逐艦支隊艦艇編隊布陣大洋練攻防」。
據發布，東海某海域，綿綿陰雨中，東部戰區海軍某驅逐艦支隊艦艇編隊展開一場實戰化攻防演練。
警報拉響，太原艦作戰指揮室各戰位號手緊張忙碌，電子海圖和雷達螢幕上目標參數變換閃爍。
當顯示「敵艦」的黃點突然出現在螢幕上時，官兵精神高度集中。「攻擊，左舷齊射……」炮聲隆隆，海面騰起一團火焰。官兵未及停歇，作戰指揮平台又發現「敵機」來襲。「主砲做好抗擊準備！」指揮員下達命令後，主砲系統快速鎖定目標。轉瞬之間，砲彈呼嘯而出，成功命中目標。
幾分鐘後，剛剛歸於平靜的艙室，再次傳來戰鬥警報聲。原來，為提升年輕號手實戰本領，在第一波次對空實彈射擊結束後，編隊又臨機安排備用靶機升空，錘煉年輕號手快速反應和應戰能力。
據發布稱，出海就是出征，時刻準備戰鬥。此次出海訓練，官兵對20多個課目進行了專攻精練，在檢驗武器裝備作戰性能的同時，砥礪了戰鬥作風。
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