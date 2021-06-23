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香港壹週刊社長網上告別讀者 預告停運：大時代下已臨終點前

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港壹週刊社長網上告別讀者。路透
香港壹週刊社長網上告別讀者。路透

香港《壹週刊》社長黃麗裳在網上向讀者告別，表示編輯部相信在大時代下已經到臨終點前。

據香港電台報導，黃麗裳說，《壹週刊》3年前成功由紙媒轉型到網媒，到2019年走訂閲路線，把新聞脫離《蘋果日報》平台自立，能生存就活下去。她表示，訂閲制一開始，《壹週刊》拿下超過10萬個訂户，嘖嘖稱奇，但只能減少虧蝕，未能扭虧爲盈。

黃麗裳表示，在這個歷史時刻，她沒有眼淚，在動盪的辦公室裡，她告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事。

她說，有同事捨不得，仍存一絲希望，她只有狠狠的劈頭一句「別存幻想」。她指，過去為《壹週刊》努力過，享受過做新聞的自由就無悔。

【中央社／香港23日電】

香港蘋果日報預定本週五（25日）關門之際，其姐妹雜誌壹週刊的社長黃麗裳今天在臉書發文向讀者告別，意味著壹週刊也將停運。

黃麗裳發出的「告別壹週刊讀者一封信」內文說：「朋友、同事、及家人都知道，我是眼淺（容易流淚）的人。但在這個歷史時刻，我沒有眼淚了。在動盪的辦公室裏，我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事。」

內文又指，有同事捨不得，仍存一絲希望，「我只有狠狠的劈頭一句：『別存幻想！』過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

壹週刊於1990年創刊，至今已有31年，與蘋果日報同屬壹傳媒集團。

香港主權轉移前，壹週刊曾是很成功的雜誌，讀者眾多，但幾年前財務出現問題，一度商談出售，但最終失敗。

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