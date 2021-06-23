美艦航行台海 解放軍：全程跟監隨時應對威脅挑釁

「可能幾天之內，《蘋果日報》就要被迫停刊。」香港《蘋果日報》在上周經歷了被國安法搜查的抄家危機之後，儘管緊急加印了50萬份報紙、繼續照常營運來做為反抗，但壹傳媒公司的困境在政府的步步進逼之下仍未見一線曙光，黎智英的美籍重臣助手—— Mark Simon ——在21日就向《路透社》坦承，報社資金陷入乾涸，無論是員工支薪或印刷成本都捉襟見肘，最快在最近幾天《蘋果日報》就得被迫停刊。

2021-06-21 11:43