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美艦航行台海 解放軍：全程跟監隨時應對威脅挑釁

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊，此前於東海進行演練。（取自解放軍東部戰區微信公號）
解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊，此前於東海進行演練。（取自解放軍東部戰區微信公號）

針對美國飛彈驅逐艦「魏柏號」昨天再度航行通過台灣海峽，中共解放軍東部戰區今天發布聲明稱，部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據共軍東部戰區23日發布，東部戰區新聞發言人張春暉大校表示，6月22日，美「魏柏號」導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

他並指，美方故伎重施在台海滋事攪局，是對地區安全局勢的蓄意破壞，對台海和平穩定的嚴重危害，充分說明美是地區安全風險的最大製造者，中方對此表示堅決反對。東部戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國「魏柏號」（USSCurtis Wilbur，DDG 54）時隔一個多月，昨天再度航行通過台灣海峽，此為美國總統拜登1月20日就職，5個多月來美軍驅逐艦第6次航行台海。

台海 台灣海峽 解放軍

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