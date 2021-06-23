內蒙女市長「美容腐敗」判11年 商人代付幹細胞抗衰費

大陸官方媒體披露，內蒙古自治區女官員許愛蓮受賄案細節，指她生活奢侈，涉「美容腐敗」，借信佛轉移贓款。官方曾通報稱，許愛蓮喪失理想信念，禁不住誘惑，甘於被「圍獵」。

據大陸最高檢機關報《檢察日報》6月22日發布，曾是內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯受賄罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年，並處罰金70萬元人民幣，已追繳到並隨案移送的217.31萬餘元及凍結在案的人民幣12萬元、美元0.03萬元依法予以沒收，隨案移送的部分房產依法予以沒收。

據香港01報導，資料顯示，許愛蓮1971年7月出生於通遼市科爾沁區，蒙古族。1992年10月，許愛蓮被分配到通遼市永清街道辦事處，任婦聯主任和團委書記，從此開啟了仕途。1995年起，許愛蓮先後升任科爾沁區委組織部幹教科副科長、科長，科爾沁區團委書記，科爾沁區紅星鎮黨委副書記、鎮長。

2003年，許愛蓮被任命為科爾沁區委常委、宣傳部長。2007年，許愛蓮被提拔為科爾沁區常務副區長。2010年，許愛蓮調任通遼市體育局擔任局長、黨組書記，後又擔任通遼市經信委主任、黨組書記。2013年起，她先後擔任科左後旗旗委副書記、旗長、旗委書記，2015年10月，升任滿洲里市委副書記，2016年初，任滿洲里市市長。

報導披露，期間，許愛蓮不僅自己或與他人合夥受賄，還通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益。2006年下半年，她多方運作，促成以招商引資方式出讓某國企辦公土地進行開發建設，安排親戚購買，後該片土地被徵收拆遷，買方通過土地拆遷款賺取大筆差價，她從中漁利135萬元。

許愛蓮還以權謀私、官商勾結、輸送利益的行為，對當地營商環境造成了惡劣影響。她常年燒香拜佛，結交了一些「佛友」。這些人與之交好，從而為自己謀利。另外，許愛蓮表示自己信奉佛教，部分錢款已捐給寺廟。後經寺廟住持證實，其中部分捐款收據是虛開，信佛成其轉移贓款、掩人耳目的幌子。

隨著職位的上升，許愛蓮在生活上也越來越奢靡，曾多次要求他人為其購買冬蟲夏草含片，坦然收受企業主贈送的價值17.4萬元人民幣的冬蟲夏草含片6盒。愛美的陳愛蓮，還接受企業主為她支付幹細胞抗衰的治療費用。

最終，許愛蓮涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪於2020年9月25日開庭審理，並做出上述判決。辦案人員稱，許愛蓮的案卷材料多達81冊。官方曾通報稱，許愛蓮喪失理想信念，禁不住誘惑，甘於被「圍獵」。另有消息指，她還利用一男廳官影響力受賄。