6月22日和6月25日，為慶祝中國建黨100周年大型文藝演出專場演出活動在國家體育場鳥巢舉行。22日晚間，鳥巢還舉行專場演出煙火燃放。隨着「100」字樣煙花閃亮夜空，各種五顏六色的煙花從鳥巢上空相繼噴薄而出，絢爛奪目。不少民眾舉起手機記錄下煙花燃放的精彩瞬間，社交朋友圈迅速刷屏。

據香港文匯網，每次煙花炫目的背後都有科技的助力。據了解，每一個重要的煙花彈上都有晶片，芯片帶有時間設定，掌握着每一顆煙火彈的爆炸時間，這些都會提前測算好。

臨近七一，北京6月22日和6月25日將舉行中共建黨百年專場演出。按照中央有關活動安排，慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》，將於2021年「七一」前夕在國家體育場舉辦。屆時，黨和國家領導人、獲得功勛榮譽表彰的代表、基層黨員和群眾代表等各界人士將現場觀演。文藝演出由中共中央宣傳部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、中央軍委政治工作部、北京市主辦。

在內容上，文藝演出將以大型情景史詩形式呈現，綜合運用多種藝術手段，生動展現中共百年來帶領所謂「中國人民進行革命、建設、改革」的畫卷。