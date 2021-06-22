快訊

航運股出現大股東獲利了結 台航大賣1.32萬張陽明

中共建黨百年晚會舉行 北京鳥巢體育館「煙火絢爛」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
6月22日和6月25日，為慶祝中國建黨100周年大型文藝演出專場演出活動在國家體育場鳥巢舉行。圖／香港文匯網
6月22日和6月25日，為慶祝中國建黨100周年大型文藝演出專場演出活動在國家體育場鳥巢舉行。圖／香港文匯網

6月22日和6月25日，為慶祝中國建黨100周年大型文藝演出專場演出活動在國家體育場鳥巢舉行。22日晚間，鳥巢還舉行專場演出煙火燃放。隨着「100」字樣煙花閃亮夜空，各種五顏六色的煙花從鳥巢上空相繼噴薄而出，絢爛奪目。不少民眾舉起手機記錄下煙花燃放的精彩瞬間，社交朋友圈迅速刷屏。

據香港文匯網，每次煙花炫目的背後都有科技的助力。據了解，每一個重要的煙花彈上都有晶片，芯片帶有時間設定，掌握着每一顆煙火彈的爆炸時間，這些都會提前測算好。

臨近七一，北京6月22日和6月25日將舉行中共建黨百年專場演出。按照中央有關活動安排，慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》，將於2021年「七一」前夕在國家體育場舉辦。屆時，黨和國家領導人、獲得功勛榮譽表彰的代表、基層黨員和群眾代表等各界人士將現場觀演。文藝演出由中共中央宣傳部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、中央軍委政治工作部、北京市主辦。

在內容上，文藝演出將以大型情景史詩形式呈現，綜合運用多種藝術手段，生動展現中共百年來帶領所謂「中國人民進行革命、建設、改革」的畫卷。

中共 北京

延伸閱讀

中共百年大慶典前夕安保升級

被解聘6年才發通知 政治學者吳強狀告北京清華

台駐港官員被迫撤離 美國務院批北京持續恫嚇

中共建黨百年邀台灣人士參加 邱太三警告：切勿觸法

相關新聞

中共建黨百年晚會舉行 北京鳥巢體育館「煙火絢爛」

6月22日和6月25日，為慶祝中國建黨100周年大型文藝演出專場演出活動在國家體育場鳥巢舉行。22日晚間，鳥巢還舉行專場...

路透引述黎智英助理：港蘋果日報將在幾日內被逼關閉

路透引述壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的話指出，由於公司被當局根據「港區國安法」凍結資產，香港「蘋果日報」將...

林鄭月娥：爭取未來一個月內安排香港區議員宣誓工作

香港特首林鄭月娥22日表示，先前已生效的「2021公職（參選及任職）、（雜項修訂）條例」適用於現任香港區議員，香港政府將...

陸大使罕見在北韓媒體發文 稱將加強中朝溝通協商

中國大陸駐北韓大使李進軍在北韓官方《勞動新聞》發表署名文章，強調中國將與北韓加強溝通協商，並願意一同著眼長遠、加強戰略溝...

拒簽一中承諾 我駐港只剩1人

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫我方簽署「一中承諾書」，導致我方派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目...

中共黨校副校長：統一時間表難言「但包含在中國夢裡」

中共中央黨校副校長謝春濤今表示，中共建政已70多年，海峽兩岸仍是分治狀態，中國的完全統一恐怕難講出一個具體時間，但中華民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。