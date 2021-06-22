美關注香港選擇性針對媒體 陸駐港公署回批：干涉內政

香港蘋果日報多名高層因涉嫌違反「港版國安法」被捕，美方表示，對港府選擇性引用「港版國安法」針對個別媒體深表關注。對此，大陸外交部駐港公署發言人指，美國打著新聞自由幌子干涉香港事務和中國內政，並指中方已制定「反外國制裁法」，外部勢力粗暴蠻橫干預香港事務和中國內政，必遭反對。

據新華社報導，發言人表示，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權。香港警方對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是依法打擊犯罪、切實維護法治與社會秩序的正義之舉，與新聞自由毫無關係。

發言人並說，特區執法和司法機關嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程式秉公辦案，任何外部勢力無權說三道四。

發言人強調，「我們始終堅決維護國家主權安全和發展利益，堅決反對霸權主義和強權政治行徑。」中國已制定「反外國制裁法」，外部勢力粗暴蠻橫干預香港事務和中國內政，肆意侵害包括香港同胞在內中國人民的合法權益，必將遭到堅決反擊。